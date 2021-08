La portería, primer problema para Bordalás

Accidentado se presenta el estreno liguero de Bordalás en el banquillo del Valencia CF. Tiene la portería en la enfermería y, a cuarenta y ocho horas del partido en Mestalla ante el Getafe, Jaume Domenech está descartado mientras Jasper Cillessen trabaja en solitario en Paterna para poder llegar, pero es seria duda su participación. Afortunadamente, lo que era un problema hace unas semanas, el overbooking de guardametas, ahora se presenta como una solución. Cristian Rivero, tercer portero y el georgiano del filial, Giorgi Mamardashvili, competirían por la camiseta de titular si el neerlandés no se recupera a tiempo.

Y en esa pelea por el 1, Mamardashvili tiene ventaja tras convertirse en una de las revelaciones de la pretemporada, más allá de ser una apuesta de club ya que, a Rivero se le busca un club en Segunda para que tenga los minutos que no tuvo la temporada pasada como tercer portero de la primera plantilla.

Jaume volverá a pelear por la titularidad









Cillessen quiere llegar a tiempo. Sabe que es un gesto que necesita para su autoconfianza y de cara también al técnico. Su predisposición en el trabajo durante la semana así lo indica, pero a falta de un entrenamiento, su inclusión en la lista de convocados no está, ni mucho menos, garantizada. Después de los problemas físicos que le mantuvieron fuera casi toda la temporada, paso por el quirófano incluido, y tras quedarse fuera de la Eurocopa por su positivo en COVID, Jasper sabe que esta temporada tiene que dar un paso adelante definitivo. El club buscaba su salida en el mercado por su alta ficha y su irregularidad en el rendimiento deportivo, pero la situación ha cambiado después de su incomparecencia en la cita continental y no han llegado ofertas por el meta holandés. En ese escenario, la decisión de Bordalás de contar con Cillessen como su portero titular, también ha pesado lo suyo en la decisión de que continúe. Eso sí, la temporada se presenta como un examen final, definitivo, no hay más revalidas. Tiene contrato hasta junio de 2023.

El georgiano ha sido una de las sensaciones de la pretemporadaVCF









El caso de Jaume vuelve a ser caso aparte. Su transcendencia en el vestuario es clave como uno de los capitanes y pesos pesados. Pero deportivamente, y con su alto salario, el club contemplaría su salida para dar cabida al emergente Mamardashvili. Problema: no hay ofertas y el jugador no quiere marcharse. Y su caso es delicado. Jaume ha tenido un comportamiento siempre ejemplar, sobretodo en los peores momentos que han sido muchos. Y eso en el club también se tiene muy en cuenta, por eso es un caso especial. Salvo giro inesperado que a esta hora en el club no contemplan, Jaume se quedará y peleará la titularidad con el irregular Cillessen.