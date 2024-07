El Pleno del Ayuntamiento aprueba las fichas del Nou Mestalla

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó este martes las fichas urbanísticas del Nou Mestalla y del actual estadio del Valencia CF con los votos del PP con la negativa Vox, su socio de gobierno, pero con el apoyo de la oposición que forman Compromís y el PSOE, que calificaron de "mal menor" una situación de la que los populares destacaron el "amplio consenso" logrado.



El acuerdo tomó como base el logrado hace una semana en la comisión de urbanismo entre esos mismos tres partidos, en el que se pactó incluir en las fichas "las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio de manera vinculante", la elaboración de una auditoría externa del coste de acabar el Nou Mestalla para establecer una fianza y las sanciones en caso de incumplimiento y la obligación de que el Valencia ingrese el dinero que costará construir el polideportivo de Benicalap.

Además, este martes se añadió con los votos del PP, Compromís y el PSOE una moción de estos últimos que incluye la referencia a los usos que podrá tener el consistorio de ese recinto en la línea de lo firma en los convenios con el club, así como la obligación de que el Valencia coloque placas fotovoltaicas en la cubierta, acabe la "zona museística" del nuevo estadio. El concejal del PP Juan Giner afirmó que se trata de un acuerdo "que mira por el interés general por encima de cualquier otro", al que se ha llegado "desde la cordura y sometido a la ley y al derecho" y que sostiene "una amplia mayoría".



El popular se preguntó qué hizo el gobierno de Compromís y el PSOE en las dos pasadas legislaturas y destacó que no ha habido "reuniones secretas" con el Valencia para un acuerdo que dijo que evita que el club tenga "barra libre" el 3 de agosto y que impone "severas penalidades reales" a la entidad en caso de que incumpla sus planes. Además, destacó que se obligará al club a instalar "una cubierta fotovoltaica", que se blinda "el uso del Ayuntamiento" de la instalación, que el club deberá reconstruir una chimenea histórica y poner en valor los restos arqueológicos que se encontraron en su día.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, afirmó que si fuera por su partido "el Valencia no se movería nunca de Mestalla" y afirmó que tratarán de ayudar a partir de septiembre a hacer viable esta opción, pero dijo que si no se le pone "una cortapisa" al club, su máximo accionista, Peter Lim, campará a sus anchas. "En septiembre se hará una auditoria del coste de acabar y no serán los 119 millones sino lo que cueste de verdad y si es de 250 millones será inviable y Compromís ayudará a que el Valencia se quede en Mestalla. Ahora asumimos la responsabilidad entre lo malo y lo menos malo. Cargamos con la responsabilidad", apuntó



"Asumimos algunas incoherencias, pero queremos garantizar que Lim no va a coger la pasta y se va a pirar dejando al Valencia en bancarrota", apuntó. Robles se mostró satisfecha por "blindar los usos del Ayuntamiento" en un estadio que se construyó en unos terrenos que se le vendieron al club "fuera del precio de mercado".



Además, insistió en que el consistorio no puede "tirar a Lim" del Valencia, igual que no podría a tirar a Juan Roig de Mercadona o a Amancio Ortega de Inditex, por ser todo compañías privadas. El portavoz socialista, Borja Sanjuán, afirmó que el pleno llega "en el tiempo de descuento" con el riesgo "despeñarse por el precipicio" y calificó de "mal escenario" el cambio del actual a Mestalla al nuevo estadio.

"Hay que elegir entre lo malo y lo menos malo y lo menos malo es que no sean gratis los derechos urbanísticos para un incumplidor. ¿Qué habría pasado si el PSPV y Compromís no presentan esa moción hace unos meses?", apuntó. "La oposición está teniendo que defender el de la ciudad respecto a su propio gobierno y asumimos algunas críticas con las que podemos estar hasta de acuerdo. Si no hubiéramos hecho esta moción, ¿estaría el gobierno a darle todo a Lim el 3 de agosto? Pues quiero pensar que no, pero los hechos me dicen que sí", señaló.



Sanjuán dijo que este acuerdo es "la menos mala de las soluciones posibles". "No votamos si nos vamos o no, sino si nos dejamos robar en la mudanza", destacó. El portavoz de Vox, Juanma Badenas, justificó el voto negativo de su grupo porque aseguró que se trata de las fichas del pasado gobierno y porque se conceden "unos derechos urbanísticos a quien ha incumplido de manera reiterada".



"Teniendo en cuenta que Valencia ya no va a ser sede del Mundial no tiene ningún sentido reconocer esos derechos", aseguró. "Al menos en el pleno esto es un punto y final. Con el paso del tiempo se verá dónde estaba cada cual, qué hizo en los ocho años anteriores y en este último año", afirmó.