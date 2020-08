Peter Lim lo fía todo al nuevo estadio

Peter Lim lo tiene claro. En ningún momento ha pensado en marcharse del Valencia CF y, a esta hora, esa sigue siendo su intención. Eso sí, tras la finalización de la pasada campaña, el singapurense decidió un cambio de rumbo en el plan de negocios del club. Sin Europa, el enfoque deportivo es distinto y el club debe adaptarse a una “economía de guerra” basada en aprovechar al máximo los recursos que posees, es decir, echar mano de los jugadores jóvenes que tienes en la plantilla, y por otro lado, dar salida a los salarios altos para rebajar al 50%, el coste de plantilla.

En este escenario, Lim se ha encontrado con la caja vacía. Los ingresos se retrasan y el COVID-19 acabó por dinamitar la tesorería. De hecho, tal y como contamos en Deportes COPE Valencia en las primeras semanas del mes de julio, el propietario tuvo que realizar una aportación económica al club para hacer frente al pago del vencimiento del préstamo con Bankia.

El futuro estadio lleva más de diez años parado

Pero, ahí se frena. Lim no está dispuesto a poner más dinero de su bolsillo. Al menos, mientras no sea una cuestión de supervivencia para el club. Antes, elige otras fórmulas y en este sentido, surge el asunto de los pagarés para el pago del segundo plazo de las fichas de los futbolistas. En la reunión que mantuvieron ayer los capitanes con la directora financiera, Inmaculada Ibañez, el club dejó claro que la fórmula escogida es la de pagarés con vencimiento a un año, septiembre de 2021. Desde fuentes del club tienen la completa seguridad de que los jugadores tienen garantizado el cobro de sus fichas por mediación del acuerdo con La Caixa, y podrán hacerlo a partir del próximo 1 de septiembre. El desencuentro con los futbolistas viene porque los pagarés no van avalados, con lo cual, en el hipotético caso de que en el momento del vencimiento, el club no tuviera tesorería, el jugador sería quien debería hacer frente a la devolución de ese dinero al banco. Y eso es algo que los jugadores, en una primera toma de contacto, no están dispuestos a soportar. En el club sentó mal la respuesta del vestuario. Los jugadores quieren que Lim avale con alguna de sus propiedades. Mientras tanto, sigue la negociación y esta mañana el presidente Anil Murthy ha vuelto a reunirse con la plantilla al completo en Paterna, minutos antes de comenzar la sesión de trabajo. Las posturas se acercan pero la desconfianza sigue insistiendo y creen que los jugadores que debería ser el propio Peter Lim quien ofreciese ese discurso a la plantilla y dejando claro su respaldo y garantías como ha lanzado en su mensaje esta mañana, Murthy en el vestuario. Es el momento de que el propietario se ponga en la primera línea y se dirija a ellos, la situación, creen los futbolistas, lo merece. El problema es que en la forma de trabajar de Peter Lim, no entra que los trabajadores exijan nada al dueño, sea cual sea el motivo. Esa sería la demostración o el punto de inflexión respecto al proceder del propietario desde su llegada al Valencia CF, cambiar los métodos y entender que un club de fútbol es empresa, pero es distinto. Esa es la manera de pensar de algunos componentes de la plantilla.

Y en este escenario, volvamos al asunto del estadio. Lim sabe que acabar las obras es la única garantía de negocio que existe ahora mismo para el club y en ello va a focalizar todos sus esfuerzos en los próximos meses, teniendo en el horizonte la presión que supone la fecha tope dada por la ATE para diciembre de 2020.

La expresidenta Lay Hoon Chan se está ocupando de desatascar el tema del futuro estadio, como adelantó COPE en abril

La información que maneja Deportes COPE Valencia es que dentro de la incertidumbre del momento, de las premuras de las fechas y de la dificultad de la operación, todo esto sumado al agobio económico por el que atraviesa el club de Mestalla, desde fuentes cercanas al club, transmiten calma tensa y cierto optimismo en reanudar las obras en Cortes Valencianas para su finalización. Como adelantó COPE el pasado 15 de abril, Lim encargó personalmente a la ex presidenta valencianista, Lay Hoon Chan, ocuparse de buscar una solución que desatasque el asunto del estadio. Y en ello lleva meses trabajando la empresaria singapurense. Con las puertas abiertas todavía al proyecto de ADU Mediterráneo, pero con la convicción de que es un proyecto muy complicado, el club abrió la vía a buscar un fondo de inversión que inyecte el dinero necesario para reanudar y concluir las obras. La cifra de venta que manejaría el Valencia CF estaría entorno a los 140 millones de euros, pero los dirigentes son conscientes y asumido está, que seguramente tocará rebajarse a cifras más cercanas a los 120 millones. Así que, en esa horquilla se sitúa el precio de venta de la parcela de viejo Mestalla que daría viabilidad a las obras del nuevo estadio.

El proyecto con los últimos cambios introducidos por la propiedad, ya se ha presentado al Ayuntamiento de Valencia. Las mismas fuentes del club nos sitúan en un escenario de cierto avance positivo en este sentido y hablan del mes de septiembre, principios del mes de octubre, como posibilidad, si todo continúa como hasta ahora, para poder anunciar noticias importantes y positivas en torno al futuro estadio del Valencia CF.

La finalización del estadio ofrecería una vía de negocio crucial para el club en estos momentos de zozobra económica tal y como reconoció el pasado viernes el propio presidente Anil Murthy en su carta abierta a los aficionados, anunciando incluso algunas medidas ya estudiadas respecto al mismo “tendremos que aumentar el aforo a 65.000 espectadores y aumentar los precios de los abonos y las entradas en un 15%”.

Lo dicho, Peter Lim lo tiene claro y en el club cruzan los dedos para que una nueva crisis sanitaria no vuelva a hundir de manera radical toda la economía mundial y acabe por cerrar de golpe, ese “optimismo expectante” que existe ahora mismo en el curso de la operación del nuevo estadio.