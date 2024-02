Peter Federico: "Decidí esperar al Valencia CF"

El extremo hispano dominicano Peter Federico aseguró que llega al Valencia CF para aportar "mucho sacrificio en lo colectivo" con el objetivo de "mantener arriba" al equipo, que está séptimo en la tabla con 35 puntos tras las veintitrés primeras jornadas ligueras. "Vengo aquí a trabajar, a mantener el equilibrio ofensivo y defensivo y a sacrificarme defensivo y a ganar lo máximo que pueda", resaltó en la rueda de prensa de presentación con el club, en el que está cedido con opción de compra.

Preguntado por si dudó acerca de si venir al club valenciano, puesto que éste ya intentó su llegada en verano pero no se terminó de concretar, resaltó que decidió "esperar al Valencia CF", aunque dijo haber intentado seguir mentalizado en su día a día en el Real Madrid Castilla. "Se rumoreaban muchas cosas, pero estaba concentrado en mi trabajo, mentalmente lo he llevado bien y he trabajado día a día hasta que saliera la oportunidad", aseveró Peter Federico.



"Lo que más me ha sorprendido es que hay mucho ritmo, mucha diferencia de Primera División a Primera RFEF. Se nota en la calidad del pase, en las presiones y sobre todo en los jugadores", destacó el joven extremo de 21 años, consultado por qué es lo que más le ha sorprendido de sus primeros entrenamientos. El extremo dijo que se siente "cómodo" en la derecha y en la izquierda y que también puede jugar en ambas bandas: "Puedo jugar de lo que me ponga el míster", afirmó el joven futbolista, que espera "llegar para seis meses y muchos más".

También expuso que sus primeros días fueron buenos y que se encontró un "equipo joven, una gran familia" que no "mira arriba, sino que se habla del día a día y de lo colectivo". El director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, por su parte, incidió en que este extremo "viene a paliar esa posición, que se había quedado coja en características"