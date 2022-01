Pepelu: “No cierro la puerta al Levante UD”

El clavo ardiendo del levantinismo: Pepelu y Alessio

Yo creo que el entrenador piensa lo mismo que yo: para nosotros es un orgullo que la afición se vea representado en nosotros y nosotros encantados y orgullosos de representar al Levante

Carrera similar de ambos en el Levante UD

Sí que es cierto que el entrenador lleva casi lo mismo que yo en el club y hemos tenido circunstancias parecidas y la verdad que por fin ha llegado nuestro momento. Creo que nos lo hemos trabajado mucho también y además somos personas pues eso que sentimos el club y yo creo que eso nos da un plus muy extra porque llegamos con mucha fuerza, con mucha ilusión para poder aportar todo lo posible para hacer que el Levante siga en Primera

¿Es posible?

Desde que ha llegado Alessio también por las circunstancias de que me conoce desde hace mucho tiempo y que mis características pues sí que me ha dado esa responsabilidad, de ser un nombre importante en el equipo y para mí es un orgullo. Lo que me quiere mejorar, lo que quiere que aporte el equipo y yo creo que sí que puedo por ser un hombre importante dentro del equipo y creo que estos últimos partidos se ha demostrado el motivo por el que Alessio me haya dado la confianza

El Levante UD ofreció a Pepelu 4 años más de contrato





Un verano 2021 sin confianza en el Levante UD

Lo de tirar la toalla no va conmigo y sí que es cierto que en verano hubo varios planteamientos que podía salir, que no podía salir pero desde que hablé con Paco López y él me dijo que si me quedaba iba a ser uno más y desde ese día tenía claro que me va a quedar, he seguido yo luchando y yo creo que al final las cosas llegan con trabajo. A mí me llegaron y por suerte pues como tú dices llevo once partidos con esta camiseta

El vestuario y el barón en la Liga

La verdad es que este parón nos viene un poco… que no lo buscábmos mucho y después del otro día el vestuario respira ilusión. Se ve nuestras caras, yo creo que fue un día muy importante para nosotros y para la afición que hubiera esa comunión en el campo. Creo que es un punto muy positivo para lo que viene y creo que tenemos que seguir en esa línea dándole a la a afición y dándonos a nosotros para conseguir el objetivo.

El estilo Alessio

Desde el primer día que vino ya lo teníamos claro. Incluso estuvimos entrenando en la semana antes de que viniera Javi Pereira y la verdad que ya se veían cosas muy positivas. Lo que transmitía y las ideas. Ahora esa ilusión, esa idea de juego… todo lleva n proceso pero yo creo que se están viendo cosas y la victoria del otro día pues refrenda mucho más la idea y yo creo que el equipo va a ir hacia arriba, lo tengo claro.

Pepelu es un jugador clave para Alessio









La oferta de renovación del Levante

La valoramos en su momento, al final yo también hablarlo con mi entorno y todo eso pero bueno yo creo que lo importante a día de hoy es pensar en lo deportivo. Al final que el equipo esté en Primera División es lo más importante y ya cuando haya que hablar de este tema pues ya habrá tiempo porque creo que es lo que menos nos tiene que preocupar a día de hoy.

La demora en la respuesta puede generar incertidumbre

Si te soy sincero, por mi forma de ser lo llevo todo con tranquilidad y a día de hoy, después de tanto tiempo que me ha costado llegar al primer equipo, es que estoy disfrutando, a pesar de que el equipo vaya así. El disfrutar de poder vestir todos los días esta camiseta, de jugar cuando jugamos en el estadio, que para mí no tiene precio, pues yo creo que con eso te estoy respondiendo a la pregunta.

¿Cierra la puerta al Levante UD?

Pepelu nunca cierra puertas.

¿Siente el cariño de la gente?

Sí, o sea a día de hoy todo el mundo tiene acceso a redes sociales, cuando salgo de cada partido hay gente que me para en Valencia para transmitirme todo lo que sienten hoy y yo sé que casi toda la afición o toda se siente reflejada o se siente con la ilusión que tiene que Pepelu y sólo puedo dar las gracias a toda esta gente que confía en el Levante y en Pepelu y que quiere que juegue en el Levante mucho tiempo.