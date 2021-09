Peñarroya: "Nadie me ha regalado mi llegada a Valencia Basket"

Uno de los técnicos de moda

Me gustaría seguir transmitiendo el baloncesto que entiendo, el que me gusta, en el que prevalece el equipo. Éste es un juego de ritmo, de velocidad y me gustaría continuar así, sabiendo la plantilla que tenemos y que hemos de competir por todos los títulos que juguemos. Cuidado con los rivales que parecen inferiores, porque yo lo he vivido desde el otro lado y que te dan mucha guerra. En esto del deporte hay que estar preparado para dar lo mejor de ti en cada partido.

Entrenador de equipos atractivos

Nosotros no estamos aquí para ganar títulos, no para hacer el mejor baloncesto posible, ni para que se hable bien de nosotros. Estamos aquí para que el aficionado disfrute con su equipo, se sienta identificado y que esas dos o tres horas de ocio las disfrute, que estén contentos con lo que ven y se olviden de sus problemas cotidianos.

Un paso adelante

A mí nadie me ha regalado nada, me lo he tenido que ganar en la pista. Sin ser prepotente me he ganado el paso a entrenar a un club como Valencia. Sé el potencial de la entidad y los retos de presente y de futuro. Estoy encantado con la opción de asumir esos retos. Venir a Valencia es dar un paso más, eso no se puede negar y es lo que me ha motivado para estar hoy aquí en esta fantástica ciudad.

Hay entrenadores a los que se les da antes la opción de entrenar a un equipo como Valencia y a otros no se les da nunca. Yo lo que quiero es aportar lo que llevao dentro, trabajar a gusto y crear equipo. Tenemos una muy buena plantilla, pese a las lesiones, tenemos esta Alqueria fantástica y queremos hacer las cosas bien.

Sólo firma un año

Es una ilusión que un equipo como Valencia se fije en ti. Hay muy pocas plazas de entrenador principal. Es un priviilegio, pero no pienso cambiar. Debo ser yo mismo.

Es la primera vez que firmo una temporada como entrenador, pero no me ha generado dudas. No pienso cuándo acaba mi contrato.

San Emeterio en el staff

Lo llevamos muy bien. Fue una consecuencia de unas conversaciones. Yo no veía la figura de Fernando como jugador y cuando surge la posibilidad de que esté conmigo en el cuerpo técnico no lo dudo ni un momento. Seguro que me aporta. Da una visión no tan técnica, es más fresca. Él se siente cómodo

La temporada empieza muy fuerte

No pienso mucho en los rivales, aunque nos toquen los más tops. Estoy pensando más en nosotros, en recuperar a Klemen y Mike y en competir por ganar todos los partidos. Hay cosas en las que vamos con un poco de retraso.

Satisfacción con la plantilla

Tenemos una muy buena plantilla y vamos a hacer equipo. Me ha faltado tener a los cinco lesionados. Ojalá esto ya no nos pase durante el año.

Víctor Claver

Espero que haga de Víctor Claver. No podemos pensar que será el máximo anotador o el máximo reboteador. Debe ser un pegamento y líder en las situaciones defensivas, del conocimiento del juego. Habrá días que anotará más o menos, pero va a ser muy importante.