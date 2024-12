Pedro Martínez: "Nos han preguntado por Montero, pero el jugador no se plantea jugar en otro sitio"

El Valencia Basket juega el viernes en Gran Canaria Arena, a las 21:30h, el choque correspondiente a la jornada 13 de la Liga ACB. Los valencianos defienden el liderato y los canarios, que vienen de ganar a Unicaja Málaga y a Casademont Zaragoza, son los quintos clasificados del campeonato, con un balance de ocho victorias y cuatro derrotas. Pedro Martínez habló en la sala de prensa de la Fonteta poco antes de emprender el viaje a las islas para hacer repaso de la enfermería, de la posibilidad de acabar primeros la primera vuelta liguera y sobre el interés del todopoderoso Fenerbahce de la Euroliga por Jean Montero.

¿Cómo ve la visita al Gran Canaria Arena?

Es un partido muy complicado. No solamente porque ellos son un muy buen equipo, en gran estado de forma, que viene de ganar hace poco a Unicaja en su casa y que también lo está haciendo bien Eurocup, tendremos que hacer un muy partido. Tenemos que ser capaces de concentrarnos al máximo, porque en estas fechas no entrenas lo que sueles y esos provoca que a veces pierdas la concentración. En estas fiestas, sueles salir de las rutinas y cuando sales de las rutinas, eso lo hemos perdido un poco... vamos a ver si somos capaces de recuperar esa concentración cuanto antes porque Gran Canaria no te a va regalar nada. Si no hacemos un muy buen partido, lo más normal es que perdamos.

Faltan dos jornadas para acabar la primera vuelta y podrían acabar líderes. ¿Cómo valora esa posibilidad?

Ahora mismo lo único que nos tiene que preocupar es el partido del Gran Canaria, que es un equipo que está muy cerca de nosotros en la clasificación. No hay que pensar ni en la clasificación, sólo en el partido, en nuestro día a día y ya está. No pensar más allá. Respecto a si han mejorado los números respecto a la anterior etapa aquí no me gusta comparar, ni temporadas ni equipo. Formo parte de un grupo y lo único que me interesa es lo que haga el grupo en el presente. Hay que hacer las cosas bien hoy, y no pensar mucho en lo hiciste ayer ni en lo que vas a hacer mañana.

¿Cómo va la enfermería del equipo?

Ethan Happ continua lesionado y estamos a la espera de que los servicios médicos le den el alta para que pueda entrenar, que ahora mismo no puede. Sergio De Larrea ya está entrenando prácticamente al cien por cien. El otro día ante el Madrid estaba en banquillo, pero no había entrenador con el grupo. Ahora ya sí, con lo que consideramos que ha superado la lesión del tobillo. Nate Reuvers está en su parte final, aún no entrena con el grupo, pero vemos que está cerca, desde luego antes que Happ, que más largo.

¿Cómo valora los rumores sobre le interés del Fenerbahce turco por Jean Montero? ¿Cómo está el jugador? ¿Usted está tranquilo?

Del tema del rumor este de Montero, sí, estas cosas pasan en el deporte profesional. Ha habido un equipo de Euroliga que ha preguntado por su situación y ya está. Consideramos dentro de la normalidad, evidentemente la respuesta del club ha sido que no tenemos ninguna intención de vender a este o a otro jugador. La respuesta ha sido esta y el jugador lo que nos ha transmitido es que él no puede parar que un equipo pregunte por él, pero que no ha movido nada, que no tiene nada que ver. Nos ha dicho que está contento, que no tiene ningún interés en salir y ya está. Consideramos que entra dentro de la normalidad en el deporte profesional y siempre hay equipo que porque juegan la Euroliga o tienen un potencial económico mayor, en este caso se dan las dos cosas, preguntan, sin más. Contamos con el jugador porque nos ha transmitido un com promiso y una implicación grande, no se plantea ahora mismo otra cosa que no sea jugar en el Valencia Basket.