Pedro Martínez: "¿Gran Canaria en copa? No me importa el rival, los cruces... sólo jugar bien"

El primer gran desafío de la temporada llegará en el Gran Canaria Arena del 13 al 16 de febrero, la Copa del Rey 2025. El sorteo, celebrado el martes al mediodía en Las Palmas, ha deparado que el conjunto anfitrión, el Dreamland Gran Canaria, sea el rival en los cuartos de final el viernes 14 de febrero y que el Real Madrid o Manresa sea el obstáculo en una hipotética semifinal. La afición valenciana está muy ilusionado con los mostrado hasta ahora por los taronja y sueña con una gran actuación de los suyos. Pedro Martínez, antes de enfrentarse el miércoles al Aris de Salónica en la decimosexta jornada de la Eurocup, valoró el sorteo copero y también el choque continental, otro de los grandes objetivos del curso para los de la Fonteta.

Es un partido aparentemente asequible parea seguir luchando por ser el mejor equipo y asegurar la ventaja de campo en los playoffs. ¿Le preocupa una posible derrota ante el penúltimo del grupo y sus consecuencias?

Entiendo la pregunta, pero quiero poner la importancia no en lo que pasará después, si ganamos o perdemos, más adelante. Eso me es completamente indiferente, lo que nos tiene que preocupar es lo que hagamos el miércoles, hacer un buen partido, ganar. Nos vamos a enfrentar al equipo que allí ganamos de milagro. Son el equipo que juega más duro de nuestro grupo y, aunque no conozco a todos los equipos de la Eurocup, es el que más duro juega, muy agresivos en defensa, son los que más faltas hacen. Hacen dos contra uno, presión a toda pista y allí sufrimos mucho. Ganamos porque somos mejores pero fue un choque muy incómodo. Eso nos debe servir para saber que será un rival que nos lo pondrá complicado, ganemos o perdamos. Por eso debemos centrarnos en hacer las cosas bien y no en las consecuencias de ganar o perder. Sólo en jugar bien cada minuto, del primero al cuarenta, y si hay prórroga, pues también. Lo hemos preparado como todos y debemos estar preparados para las dificultades.

¿Qué aspectos cree que serán más importantes para no sentirse tan incómodos?

Cómodos seguro que no vamos a estar. Lo que tenemos que hacer es ganar desde la dificultad, prepararnos para las dificultades, para que nos cueste. Si luego te cuesta más o te cuesta menos, tú te has preparado para todo. Prepararse para todo no es buscar qué hacer para estar cómodo, sino superar las incomodidades que ya os digo que nos va a generar, porque ya lo hizo en la ida. Eso es lo que hemos de hacer, prepararnos para un partido duro, de mucho contacto físico, un poco en la línea del de Málaga, que también fue muy físico. Unicaja nos dominó físicamente, nos llevamos todos los golpes. Si fuera a los puntos, nos ganaron en canastas pero también en golpes, porque nos tocaron mucho más ellos que nosotros.

¿Qué importancia le da a tener el factor campo en la Eurocup?

No pienso en eso. A ver, tonto no soy, al menos no mucho, claro que lo sé. Sabemos cómo es el sistema de competición y lo tenemos en cuenta. No es indiferente cómo quedamos si hacemos las cosas bien. No por quedar primeros nos dan algo, ni por no ser el mejor primero ya lo tienes todo perdido. Al final es indiferente cómo quedemos, es preferible, pero que sea lo que tenga que ser. Lo que depende de nosotros es hacer las cosas bien. Ganando a Aris podemos no ser primeros y perdiendo, podemos serlo. Así que lo que hay que hacer es ganarle al Aris, pero no pensar en la clasificación o si tendremos esta o aquella ventaja. No debemos pensar en eso, sí en el partido, en defender bien, en rebotear bien... si hacemos esas cosas bien, lo que venga, seguro, será positivo.

Tras la derrota en Málaga comentó que al equipo le había faltado un poco para ganar ese tipo de encuentros, que había que aprender para el futuro. ¿Cree que con esta plantilla se puede mejorar y aprender para ser así de competitivos en partidos así fuera de casa?

Ese punto le falta a todo el mundo, porque si no todo el mundo tendría las mismas opciones de ganar en casa y fuera. Unicaja el otro día se benefició de una afición entregadísima y de un ambiente muy duro, como nosotros nos beneficiamos de la Fonteta en los días que está muy puesta. Eso es una ventaja para el equipo local. A eso te tienes que adaptar, pero es una dificultad. Es verdad que en Manresa, Gran Canaria, lugares donde los locales se sienten muy fuertes, nos tenemos que adaptar y nos está costando. Pero es que le cuesta a todo el mundo, mirad dónde ha perdido el Madrid o Unicaja, sus tres derrotas dónde han sido. Todo hace camino y tiene que servirnos para las próximas veces o seguiremos perdiendo. Pero soy moderadamente optimista, en Málaga nos dolió perder, pero hicimos muchas cosas bien. No fueron suficientes, pues eso es lo que tenemos que mejorar. Pero la parte buena está ahí. Ser críticos para mejorar, pero valorar lo bueno.

Hablemos del sorteo de Copa. ¿Qué le ha parecido el sorteo, los cuartos contra Gran Canaria, el posible cruce de semis contra el Real Madrid o Manresa?

Sinceramente, me daba igual quién nos tocase, de verdad, le podéis preguntar a mis ayudantes, no lo digo ahora que sé que es Gran Canaria. Nos es indiferente contra quién juguemos, nos es indiferente el día, los cruces... lo que tenemos que hacer es jugar bien, que es lo más importante. Si jugamos bien, podemos ganar a cualquiera. Si jugamos mal, vamos a perder con cualquiera. Con lo cual, nos da igual. Hemos de pensar que vamos a ganar, que vamos a ganar el partido del viernes, tampoco pensaría mucho más allá. Pero también hemos de ser conscientes de que podemos perder. Así que optimismo de que vamos a ganar, prepararnos para perder y que sea lo que tenga que ser. Esa debe ser la filosofía que vamos a tener y en eso creemos.

El rendimiento del equipo tiene muy ilusionada a la afición taronja de cara a la Copa del Rey. ¿Siente esa presión?

No, yo creo que los profesionales no podemos pedir nada más, que nuestros aficionados estén contentos, que los directivos también lo estén. Si eso se convierte en una obligación por ganar pues mal iremos. Porque ganar es muy difícil. Le doy una vuelta a lo que estoy diciendo. Claro que percibimos esa ilusión, nos lo transmite la gente que nos importa, pero tampoco lo hemos ganado todo. Hemos quedado terceros en la Liga ACB, no lo hemos ganado todo, y en la Eurocup hemos perdido dos partidos hace poco. Con lo cual, están contentos y hemos perdido, no porque lo hayamos ganado todo. Por lo tanto, lo que valoran no es que ganemos o perdamos. Obviamente ganando un mínimo, lo que valoran es el espíritu del equipo, el esfuerzo, el cómo están haciendo las cosas. Eso creo que lo vamos a mantener, lo que no puedo garantizar son los resultados, ya me gustaría. Sí que podemos garantizar entrenar bien en el día a día, ser buenos compañeros, esforzarnos, ayudarnos los unos a los otros, no darnos por vencidos. Esto depende de nosotros y la afición es lo que está valorando.