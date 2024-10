Pedro Martínez: "Tendremos que aprender a jugar con Chris Jones cuando vuelva"

El Valencia Basket recibe el miércoles, a las 20:45 horas, al Lietkabelis lituano en la sexta jornada de la Eurocup y su entrenador, Pedro Martínez, ha comparecido ante los medios para la previa del encuentro. Los valencianos son el único equipo invicto de la competición, mientras que los bálticos tan sólo suman una victoria, pero fue ante el JL Bourg-en-Bresse, uno de los conjuntos más fuertes del grupo.

¿Esperaba un inicio de temporada tan bueno?

La verdad es que no tenía expectativas en cómo empezaríamos. Está claro que si ganas es mejor que si pierdes. No le quito valor a los triunfos. Estamos todos más cómodos ganando, reímos más. Como decía uno, ganar hace reír y ahora llevamos una buena racha. Pero sinceramente, mi trabajo y el del staff, el 95 por ciento no está pensado en ganar, sino en crear una identidad y una forma de jugar. Eso es lo que nos preocupa, avanzar en esto, en perfeccionar nuestra forma de jugar. Claro, es normal fijarse en los resultados, pero para mí la pregunta es estaría contento antes de empezar con la identidad que tiene el equipo.

¿Cree que la llegada de un interior mejoraría ese proceso de crear una identidad de juego?

Yo trabajo para conseguir una identidad y me dan igual los jugadores, está por encima de todos. La identidad no es negociable. Claro que cuanto mejores sean los jugadores, mejor, pero los que tenemos son suficientemente buenos. Lo importante es hacer las cosas bien y tener una identidad.

Están anotando muchos puntos, pero aún pueden mejorar los porcentajes. ¿Cuándo cree que llegará ese acierto?

Es parte del proceso, eso llegará. Habrá días mejores y peores, porque tiene que ver con el acierto, no me preocupa. Me preocupa si tiran o no tiran, tienen que tirar, con determinación, pero no nos vale cualquier tiro. Ellos saben cuáles son los buenos tiros. Por eso no tenemos preocupación si hacemos un buen tiro y fallamos. Lo que hay que tener un plan B, si la metes, haces unas cosas... si si la fallas, hay que hacer algo. A eso dedicamos mucho tiempo, a seleccionar bien los tiros, queremos tirar y, a ser posible, lo más rápido.

¿En qué parte del proceso está el equipo respecto a lo que le gustaría?

Esto no va de pasar pantallas, y ya no vuelvo a la anterior. Estamos en pleno proceso, porque todo lo que cuesta, tiene momentos de dificultad. Habrá días mejores y peores. Pero hay que perseverar mucho y creer mucho para interiorizarlo y hacerlo sin pensar. Aún queda. Nunca nada es fácil.

¿Cómo ve a Chris Jones y cuánto cree que le queda? ¿Cómo cree que será su adaptación al juego del equipo?

Va muy bien pero todavía no está para jugar. Está haciendo su parte como la tiene que hacer y pronto comenzará a entrenar. Entiendo que habrá una primera parte sin contacto para coger el ritmo y empezar a entender cosas que ha visto pero que no ha hecho. Después habrá una segunda en la que entrene con una cierta normalidad. Y la tercera será jugar. Pero estamos en la primera. Es un problema porque Chris Jones es un jugador muy importante para nosotros y, entre comillas, nos hemos acostumbrado a jugar sin él, porque no nos queda otra. Ahora tenemos que aprender a jugar con él y eso seguramente moverá roles que hemos tenido porque, como jugador importante que será, tiene un impacto en el juego. Tendrá minutos, que se los quitará a otros, eso pasará y lo gestionaremos lo mejor que podamos. Y lo haremos desde la alegría de sumar a un muy buen jugador que es nuestro. Estamos muy contentos pero está claro que por su parte y por parte de los entrenadores habrá una gestión de sus expectativas y de nuestras expectativas y de su importancia. Lo tendremos que hacer y condicionará un poco

¿Cómo valora la adaptación de Jean Montero a la posición de base antes las ausencias de Jones y Jovic, y su forma de emerger en los minutos decisivos de los partidos?

No soy muy partidario de hacer valoraciones en un momento puntual y eso puede ser porque estamos en octubre o después de un partido, porque después del Andorra que juega medio lesionado y mete la canasta ganadora, es una maravilla y puedes caer en el error de que todo es de color de rosa y si la falla que no te vale. No, hay que valorar trayectorias, pero estamos en octubre. Hemos de estar tranquilos. Lo que puedo decir es que es muy buen chico y estoy muy contento de su mentalidad, sus ganas de aprender, de cómo esta entrenando y de su predisposición. Es muy inteligente, no tiene un pelo de tonto, está muy bien. Tiene 21 años, aunque no lo parezca porque tiene calle está jugando por primera vez competiciones europeas. Sus primeros partidos europeos están siendo con la camiseta de Valencia Basket. Está en formación y por eso no hemos de caer en eso, porque metiera la que nos dio la victoria el otro día o dos o tres importantes en Bilbao. Hay que darle tiempo y ya se verá.