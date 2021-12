Pedro Asensio: “¿Ganar? Siendo optimista: un 1% de posibilidades”

¿Cómo están en la víspera del choque?

“Impacientes ya. Está el campo en perfecto estado, todo montado e instalado. Acabando de vender las últimas entradas. Esperando a que llegue el Valencia CF mañana y como dice Bordalás: a ver si es cierto aquello de David contra Goliat y podemos hacer algo”.

¿Quedan localidades a la venta?

“Sí, quedan muy poquitas, unas 200 entradas. Pero piensa que el campo tiene 2500 localidades y en el pueblo vivimos 3000. Respaldados por el Ayuntamiento, hemos llevado una buena inversión. Las luces se quedarán ya en el estadio, al igual que la sala de prensa. Todas las mejoras se quedarán para nosotros”.

¿Es provechoso que le toque un equipo de Primera en Copa?

“Con el campo que tenemos, la verdad es que no sale muy a cuenta. Pero no era lo prioritario porque las cuentas ya las teníamos cerradas. Y al ganar al CD Injerto (última ronda) ya lo teníamos solventado. Nosotros vamos a campos de Regional y queríamos que nuestra afición disfrutara de un Primera División, de un equipo de élite aquí en La Vega y no ir a otro sitio. Y se está demostrando que somos ya 2.200 entradas vendidas”.

El presidente del CD Utrillas, Pedro Asensi





¿Qué presupuesto tiene el CD Utrillas?

“Somos siete equipos más en todas las categorías y en total, no llegamos a 70.000 euros. Faltan las cuentas de la taquilla y del jamón que rifamos cada domingo. Después de este partido tenemos una lista de 30 o 40 socios nuevos y nos dará un impulso bueno”.

¿Qué porcentaje le da a su equipo frente al Valencia CF?

“Siendo optimista, un 1%. Es muy complicado. Están los jugadores trabajando todavía, cambiando los relevos para poder ir a jugar. Uno está en Mercadona, otro en Decatlhon, otro en una empresa de lonchado de jamones… El presidente tiene un pequeño taller de hierros y soldadura”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué tiempo hará mañana?

“Ahora, para nosotros, estamos bien: 8º. Estamos bien. Si hace 0º, ya sabéis: ni frío ni calor (ríe)”.

El césped en Utrillas es sintético





¿Habrá comida de directivas?

“Se irán un par de directivos a comer a Teruel con el Valencia CF”.

El Valencia CF les ha enviado camisetas…

“Así es. Están los zagales motivadísimos. Nos mandaban un juego de camisetas. Están los zagales pidiéndolas, no ha llegado el Valencia aún y están locos por recibir su camiseta. Había una lista y tenían que apuntar el dorsal y el nombre que querían. Aunque no esté algún jugador mañana, su camiseta sí estará. Ayer en el entrenamiento los zagales estaban locos”.

Así será la histórica camiseta del Valencia CF en Copa