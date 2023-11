El padre de Mosquera: "En casa no hablamos de fútbol, hablamos de valores"

Cristhian Andrey Mosquera (2004) llegó al Valencia CF con doce años, cuando era infantil de primer año. Superada su etapa en el Infantil A dio el salto al Cadete A, pasando a compartir formación con la generación de 2003 de Jesús Vázquez, Rubén Iranzo o Hugo González, entre otros. Internacional en inferiores con España en las diferentes etapas, vivió un episodio de lesiones que, unido a la pandemia y a la dificultad de hacerse un hueco en el primer equipo, le tuvieron dos años sin apenas competir y perdió su puesto en la Sub-19.

Su paciencia, hambre y saber estar le llevaron a dejar atrás esos baches. Debutó con Bordalás en Copa del Rey ante el Atlético Baleares con sólo 17 años y el fin de semana siguiente fue titular en Mestalla ante el Sevilla. Gattuso lo alineó como titular en el lateral derecho, donde había jugado en algún corto tramo en inferiores, en el último choque del italiano al frente de los de Mestalla. Hoy, con el 3 a la espalda y después de que este verano el Valencia CF se negara a traspasarlo, es titular para Baraja y acumula casi 1.000 minutos esta temporada.

Quien más lo conoce es su padre, Cristhopher Mosquera, que ha atendido esta tarde los micrófonos de Deportes COPE Valencia para transmitir sus sensaciones sobre cómo está viviendo la irrupción de su hijo y sus posibilidades de cara al futuro.

¿Se esperaba que Cristhian estuviera ahora así cuando llegó al Valencia CF?

Llegó al VCF con 12 años recién cumplidos. Ha ido a pasos que para nosotros era impensable.

Mosquera ha crecido en el Valencia CF desde los 12 años





¿Cómo fue que se marchara fuera de casa a vivir a la Residencia?

Siempre es difícil. Éramos los cuatro en casa y siempre iba conmigo. Cuando servía la mesa ponía los cuatro cubiertos y no me acordaba que no estaba. Lo importante es que estuviera bien cuidado y en la Ciudad Deportiva lo ha estado. Todo el personal se ha portado muy bien con él. Muy agradecido con todos.

¿Cuándo se plantearon que su hijo podía ser profesional?

No nos planteamos. Empezó en el fútbol por una invitación de mi cuñado en el Fútbol Sala Cañamates. Me dijeron si lo podía seguir llevando a entrenar. Me dijo que le llamaba la atención jugar en césped y lo llevé al Carolinas, el equipo del barrio. Jugó ante el Hércules y nos llamaron. Dijo que sí quería irse. Estuvo desde prebenjamín de segundo hasta Alevin de 2º. Ahí fue cuando llamó el VCF. Le pregunté y dijo que sí, aunque fuera a vivir lejos de casa.

¿Cómo fue ese momento?

No lo pasé muy bien. A mi mujer le daba mucho temor. Teníamos diferencias en ese sentido. Nos llamaron en diciembre y a Cristhian se lo dijimos en marzo. Llegó un momento que nos pidieron una respuesta. Él dijo sí, pero yo pensaba que nos llamaría en una semana, Porque no le gustaba dormir fuera, ni en casa de sus tías. Viajé a Colombia por temas familiares y avisé a mi mujer que estuviera pendiente del móvil. Se hizo fuerte allí y lo llevó de la mejor manera posible. Gracias al personal del club que hizo que la estancia fuera más llevadera. En los fines de semana nos lo llevábamos a Alicante después del partido hasta el domingo. Los primeros meses lo traíamos y luego ya años después lo recogían en la estación.

¿Se interesaron más clubes?

Había algún otro, pero era bonito que estuviera en el Valencia CF. Todo lo que se nos planteó fue positivo y no lo vimos como una opción que no fuera al Valencia CF.

Tiene un hermano llamado Yulian que es central que juega en el Infantil A y ya se vinieron a vivir a Valencia

Llevamos año y tres meses en Valencia. Hubo otro club que quería que Yulian se fuera allí. Le preguntamos pero él quería estar con su hermano. Tampoco sabía que venia al VCF. Le dijimos que Cristhian salía de la residencia y que nos veníamos a Valencia y que no sabíamos en que equipo iba a estar. Pero él quería estar cerca de su hermano. Feliz de la vida. Le salieron lágrimas y todo. Se parecen mucho para la gente, para nosotros como padres no se nos parecen mucho. Tiene pinta de que va a ser más alto Yulian (Cristhian supera el 1’90). Y no era central. Lleva un año. Jugaba de delantero o en banda y marcaba goles.

¿Cómo han vivido en casa la irrupción de Cristhian en el primer equipo?

Lo vivimos con mucha tranquilidad. En el futbol hoy eres muy bueno y si cometes errores no hay tanta confianza. Centrados, con los pies en la tierra, pensando que hay un trabajo que hacer. Que él tenga la confianza en sí mismo independientemente de los errores que pueda cometer. Los puedes cometer con 19 o con 30. Se sufre cuando lo ves, pero estamos siempre centrados en que hay que seguir trabajando.

Las lesiones y la falta de continuidad tras debutar en el primer equipo

Él ha sido muy paciente. Nunca ha perdido el rumbo. Ha tenido la tranquilidad y la cabeza fría sin necesidad de acelerar procesos. Si tenía que llegar su momento iba a ir llegando. Lo importante era no tener molestias o recaer. Gracias también a los que estuvieron allí ayudando en la recuperación.

¿Cuáles eran sus referentes?

Cuando llegó le ayudaron Mustafi o Garay. También llegó el momento de Paulista. Él va a apenando cosas de cada uno.

¿Cómo vive la apuesta de Baraja por él?

Feliz. Tener esa oportunidad es un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. Él es muy maduro. Los jugadores de fútbol aunque tengan edades cortes denotan una madurez impresionante. No hablamos mucho de fútbol en casa para que desconecten. Él sabe que el apoyo está, independiente de errores o aciertos. Hablamos más de otras cosas, otros valores y principios y cosas familiares.

La disyuntiva Colombia-España por la doble nacionalidad

De ese tema no tocamos mucho en casa. Son decisiones que tienen que llegar cuando llegan las convocatorias. Ponerte a pensar en eso sobre posibilidades no lo vemos como algo acertado. Si llega la llamada ya tomará la decisión. Cuando tienes una puerta entras por esa, cuando tienes dos miras qué te interesa más. Depende de si llegan las convocatorias. Es una decisión complicada. Él nació en España y ha vivido siempre aquí, conoce la cultura de aquí. Lo que vive de Colombia es cuando está alrededor de los familiares colombianos o videollamada. Fue a Colombia con 4 años y también con 9. Tiene mucho cariño por Colombia. Intentamos alejarnos de los supuestos. Si tiene que llegar el momento, bien. Si no, son decisiones muy personales y muy respetables. Intentamos no presionarlo ni guiarlo.

¿Cómo es verlo jugando ante 45.000 aficionados en Mestalla?

Intentas disfrutarlo más que sentirte nervioso. No se repite varias veces. Intentas vivirlo de la manera más sana posible. Alguno nos reconocen en la grada, pero nos gusta pasar desapercibidos. Uno llega y la gente siempre es muy cariñosa. Va con uno, no es sólo de ahora.

¿Le gustaría ver a Cristhian jugando junto con Yulian en el Valencia CF?

No está en la cabeza de uno cuando nacen y empiezan a jugar o están filiales o juveniles. El VCF es uno de los mejores clubes y canteras del mundo. A quién no le haría ilusión ver a los dos hijos ahí.