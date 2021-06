El padre de Guedes monta el primer lío del verano: "Está de más en el Valencia CF"

El padre de Gonçalo Guedes ha allanado el camino de salida de su hijo. Rogerio ha hecho unas explosivas declaraciones en su país que parece la hoja de ruta de Guedes Junior de cara al próximo verano. "Si no fuera por el club en el que está y los problemas que tiene, él estaría bien. Sólo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. No sé (si se marchará). Allí no hay Champions, no hay Europa League... Él allí está de más", dijo Rogerio Guedes en una entrevista en Antena 1 en Portugal.



En COPE venimos contando desde hace semanas que el delantero luso está en la lista de bajas que el Valencia CF le trasladó a José Bordalás durante las negociaciones para que se incorporase al banquillo de Mestalla. De hecho, el nombre de Guedes está el primero en la lista. El portugués costó 40 millones de euros, faltan 20 millones por amortizar y el Valencia CF quiere hacer caja este verano con él.

Guedes celebra un gol con el Valencia CFMARCA

Uno de los hándicaps sería si Guedes no da negativo a tiempo para jugar la Eurocopa después de haber dado positivo en COVID-19 la semana pasada. El propio padre, sin embargo, se mostró convencido de que su hijo participará sin problemas en la gran cita del verano del fútbol europeo y que sirva de escaparate para la venta del jugador.



LOS DATOS DE GUEDES EN EL VALENCIA CF:

2020-21: 34 partidos (29 titular). 7 goles (5 Liga + 2 Copa). En marzo juega su partido 100 de Liga con el VCF

2019-20: 25 partidos (17 titular). Se pierde 21 partidos por lesión (4 meses de baja por traumatismo indirecto en el retropie). 1.486 minutos. 2 goles y 1 asistencia

2018-19: 39 partidos (30 titular). 14 partidos por lesión (operado de dos hernias en Oporto). 2.460 minutos. 8 goles y 3 asistencias

2017-18: 38 partidos (29 titular). 5 partidos por lesión. 2.732 minutos. 6 goles y 7 asistencias