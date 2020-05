Y el pádel, ¿por qué no?

"Es el segundo deporte más practicado en España, por detrás del fútbol", son palabras del presidente de la Federación española de pádel, Alfredo Garbisu, en El Partidazo de COPE demostrando la implantación de una práctica que más que en auge, es una auténtica pasión para muchísima gente y que, sin embargo, lleva más de dos meses con la pala cogiendo polvo. Al principio de la pandemia nadie lo discutía, el confinamiento primaba, pero una vez se ha iniciado la desescalada, hay comparaciones que no se sostienen por su propio peso.

En la Comunitat Valenciana hay 110 clubes de pádel, 7.000 jugadores con licencia y unos 150.000 jugadores habituales

Se puede correr aunque haya que esquivar a los que vienen de frente, se puede entrenar a fútbol o a baloncesto a nivel profesional, pero no se puede jugar a pádel. Está permitido reunirse en cafeterías o en domicilios particulares, pero no se puede practicar pádel. Difícilmente explicable. Una pista de pádel tiene una superfície de 200 metros cuadrados y cuatro jugadores. El contacto es prácticamente inexistente y, por tanto, la posibilidad de contagio casi nula. Sin embargo en la fase 1 de la desescalada sólo se permite jugar uno contra uno, pero eso no es pádel. Como mucho sería un entrenamiento. Según el Ministerio de Sanidad el pádel es un deporte de riesgo medio, con lo que no se podrá jugar hasta la fase 3.

Curiosa comparativa entre lo permitido y lo prohibido

Desde la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana se le ha hecho llegar un escrito al Director General de Deporte de la Generalitat, Josep Miquel Moya, mostrando su "disconformidad con la clasificación del pádel como deporte de riesgo medio" y reclamando "permitir en la fase 2 la práctica del pádel en la modalidad de parejas, (...) incrementar al 60% el límite de capacidad de aforo en las instalaciones y aplicar de forma inmediata el IVA súper reducido del 4%".

Por su parte, los jugadores profesionales del World Padel Tour han iniciado una campaña a través de las redes sociales para hacer visible esta injusticia. Con la etiqueta #enelpadelsíhaydistancia están consiguiendo hacer crecer su reclamación, teniendo en cuenta la estimación de la Federación española de pádel, según la cual cerca de cinco millones de ciudadanos tienen esta afición.

De hecho, en la Comunitat Valenciana hay 110 clubes de pádel, 500 pistas federadas, 7.000 jugadores con licencia y unos 150.000 jugadores habituales y la Fonteta de Sant Lluís debería albergar el próximo mes de julio el Valencia Open, prueba del World Padel Tour con las mejores palas del mundo presentes.