Paco: “Quiero un equipo de la Comunitat, el Levante UD me encantaría”

Francisco José Fernández Mas (València, 13 de junio de 1979) es Paco. Mítico portero valenciano que ha militado toda su carrera entre 2ªB y Tercera División y que cumple su segunda temporada bajo palos en la portería del CD Buñol en RegionalPreferente. Un trotamundos del fútbol que a sus 41 años sigue disfrutando de su pasión.

Formado en las canteras del Marchalenes y Levante UD (club con el que debutó en 2ªDivisión), se ha recorrido España atajando balones y cumpliendo sueños. Uno de ellos, se culminó anoche en tierras canarias, tras imponerse por la mínima a la UniónDeportivaGuía y conseguir así, pasar de ronda con el CD Buñol.

Festejos del CD Buñol

Amable, cercano y bonachón, Paco sigue siendo ‘Superpaco’. Un guardameta cuya felicidad sigue estando sobre el césped. Por eso, y por el éxito de un modesto de nuestro fútbol como el CD Buñol, quisimos llamarle en Deportes COPE para felicitarle.

Otro sueño cumplido. “Imagínate. A la edad esta que tengo ya, que me pase algo así, nadie se lo esperaba. Súper contentos, intentando asimilar lo que hemos conseguido y sabiendo lo que nos viene ahora”.

Debut en 2ª. “Sí, debuté en Segunda en un par de partidos con el Levante UD hace ya unos cuantos años. Es una etapa que recuerdo muy bonita, fueron mis comienzos, ha llovido bastante, puedo decir que he debutado en Segunda División y con el equipo que me dio la oportunidad de ser lo que soy”.

Paco sacando de puerta

¿Ya jugó Copa contra un 1ª? “Me tocó en mi época en Denia, nos tocó el Sevilla. Pero yo no jugué ningún partido porque yo jugaba en Liga. El entrenador le dio los dos partidos de Copa a mi compañero y lo disfruté de forma diferente”

El entrenador esta vez le pondrá. “¡Está amenazado de muerte y avisado! (ríe)”

Un logro en su carrera. “Sí, es la guindita para en un futuro recordarlo con la familia y poder disfrutar este momento histórico tanto para mí como para el club. Es el año del centenario del CD Buñol y para mí, es algo histórico lo que hemos conseguido”.

Con público mejor. “Esperemos que de aquí a allí, tengamos la suerte de que mejore la situación y aunque sea con restricciones y demás, pueda haber público y lo puedan disfrutar con nosotros también. Ellos metieron gradas supletorias y fue un ambiente bonito, de fútbol. De los que gustan jugar, estar en el verde y vivir esa tensión”.

Rival. “Yo quiero un equipo de la Comunitat. El Levante me encantaría, por ser mi ex, recordar y ver a amigos. El Valencia, el Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis… mira si te he dicho muchos. Hay donde elegir”.