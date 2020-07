Paco López se sacude la presión

Si las palabras de Paco López de hace unas semanas sobre quedar por delante del Valencia CF fueron la comidilla entre las dos aficiones durante unas cuantas horas, el Levante UD tiene este domingo un partido con mucho morbo. Si gana al Getafe CF, le estará haciendo un favor al Valencia CF en su pelea por entrar en la Europa League. El equipo de Voro, que hoy es octavo con 53 puntos, necesita ganar al Sevilla FC y que la Real Sociedad pierda o que el Getafe CF empate o pierda. Si tropieza sólo uno de los dos o ambos, ya serviría para colocar al Valencia CF en la sexta o la séptima plaza. El empate al Valencia CF en Sevilla no le vale porque tiene perdido la diferencia de goles con sus dos rivales.

Por eso Paco López fue preguntado nada más acabar el partido en Vigo ante el Celta (2-3) por esta situación y el entrenador valenciano lo tiene claro: quiere y busca un triunfo ante el Getafe CF, pese a que eso facilite las cosas al eterno enemigo.

El Levante UD aspira a conseguir su segunda mejor puntuación en su historia en Primera

“La afición del Levante UD lo que quiere es que su equipo gane. Lo tengo clarísimo. Si cuando no ganamos, la gente se enfada, me imagino que lo que querrá es que gane su equipo, como hemos intentado cada partido y el domingo intentaremos acabar bien nosotros. Terceros equipos que puedan estar implicados… a nosotros eso no nos interesa para nada. Esa presión no me interesa en absoluto. Vamos a querer ganar como cada partido”, dijo de forma contundente el técnico del Levante UD.

LO QUE SE JUEGA EL LEVANTE UD

El Levante UD afronta la última jornada del campeonato con 46 puntos y si logra la victoria, obtendría su segunda mejor puntuación en las catorce temporadas que ha estado en Primera división.

Tras la victoria del pasado jueves en Vigo ante el Celta (2-3) el Levante UD no puede avanzar ningún puesto en la clasificación y acabará en la décimo segunda plaza, pero sí que aspira a alcanzar los 49 puntos y batir la puntuación de las dos últimas campañas.

El récord de puntos del Levante UD en la máxima categoría es el correspondiente al curso 2011-12, en el que acabó en la sexta plaza, y clasificado para la Liga Europa por primera y única vez en su historia, con 55 puntos de la mano de Juan Ignacio Martínez.

El segundo mejor dato en Primera es de la temporada 2013-14, con Joaquín Caparrós en el banquillo, con 48 puntos, por lo que el equipo dirigido por Paco López todavía puede superar esa cifra si gana al Getafe CF el domingo en La Nucía.