Paco López: "No me hace falta una ovación, ya me han demostrado mucho cariño"

La vuelta al Ciutat de València

No se puede pensar, hasta que no llega no te haces a la idea, no sé a nivel emocional cómo será el sentimiento que tendremos cuando lleguemos. Lo que sí sé es que me sentiré raro cuando entre en el vestuario y me vaya a la derecha y no a la izquierda como estaba acostumbrado.

Su aterrizaje en Granada CF

Estoy muy contento, la verdad es que sí. A nivel personal nos están tratando con muchísimo cariño y respeto, es una ciudad magnífica y en el dia a día no nos podemos quejar, tenemos todos los medios a nuestro alcance. En ese sentido el club está seguramente entre los clubes top de España en cuanto a medios y ahora sólo falta que los resultados acompañen.

La pelea por el ascenso a Primera División

Después de ir conociendo cómo es la Segunda es difícil prever esto, porque hay una igualdad tremenda en muchos equipos. Si lo comparas con Primera casi siempre hay cinco o seis equipos que van a estar arriba y habrá una gran diferencia entre ésos y el resto y en Segunda hay mucha igualdad. En cualquier campo es muy difícil ganar y por eso el equipo que es capaz de obtener dos o tres victorias seguidas da un salto tremendo en la clasificación, pero lo lógico es que los equipos de más presupuesto, como son los que están arriba exceptuando la sorpresa del Burgos o el Albacete, es que estén peleando hasta el final.

¿Favorito para subir el Levante UD?

Conozco el nivel de la plantilla y sé que en Segunda tienen un puntito superior al resto y eso es así. No por presupuesto, sino por el nivel de los jugadores. En el fútbol luego hay que trasladarlo a la regularidad en el campo pero el Levante UD ya lleva muchas jornadas demostrando el nivel y el potencial que tiene.

¿Qué partido espera el sábado?

No lo sé, nos vamos a enfrentar dos buenos equipos, dos equipos que además tienen un perfil parecido en la apuesta de juego y este tipo de partidos suelen ser igualados pero no tienen porqué acabar en igualdad.

¿Espera un recibimiento especial?

Siempre habrá gente que esté en deseacuerdo con el trabajo que has hecho pero la gran mayoría de los aficionados del Levante siempre, cuando estaba allí y cuando dejé de ser entrenador porque vivía en mi casa en Silla (Valencia), me han demostrado mucho cariño y respeto y me han valorado muchísimo el trabajo y no espero otra cosa que eso, pero otra tema es que cuando estás en el campo yo no es que espere una ovación o un aplauso, a mí me lo han demostrado y no hace falta que sea en ese momento que lógicamente van a apoyar a su equipo y van a estar pendiente de su equipo.

¿Qué no volvería a hacer de su etapa en el Levante UD?

Hay varias. Uno repasa y ha cometido errores pero no me arrepiento nunca porque en el error está el aprendizaje y sí que me han servido esos años en muchas cosas. Pero poniéndolo en una balanza creo hemos acertado bastante más. Son cosas internas nuestras que entendemos que nos ha hecho mejor.

Sus mejores momentos en el Levante UD

En las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club lo que vivimos, que por desgracia no lo pudo vivir el público en el campo por la pandemia, pero lo que se vivió siempre quedará en la memoria. Otra situación que no se me olvidará es el 5-4 al FC Barcelona de la primera temporada, los partidos contra el Real Madrid... son situaciones vividas que te marcan y que siempre las voy a llevar ahí.

Su relación con Quico y el posible abrazo

Habrá un abrazo sentido del cariño que nos tenemos. Una cosa no quita la otra, que estuviéramos desacuerdo en alguna cosa y que tuvieran que tomar aquella decision que no fue agradable para nadie. Tampoco lo fue para él porque independientemente del aspecto profesional las dos familias nos tenemos mucho cariño.





