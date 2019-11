Paco López deja sin argumentos a sus críticos

Paco López sabía, antes incluso de la derrota ante el Espanyol, que la semana pasada era clave para él y para su equipo. Aunque intenta no darle importancia en público, el entrenador sabe de sobra a quién tiene en contra en el Consejo de administración y, obviamente, sabe que Manolo Salvador no es su padrino. Lo fue Tito y lo es Quico Catalán, pero el presidente, al más puro estilo Rajoy, no dice una palabra más alta que la otra ni en su defensa ni en su contra. La realidad es que desde que el acuerdo se alcanzó, tal y como desveló Deportes COPE Valencia, no han encontrado el momento idóneo para anunciar la renovación del técnico hasta 2022.



Si no se llegó a un acuerdo antes fue porque las ofertas presentadas por el presidente del Levante fueron insuficientes para Paco López. Bastante hizo Paco López en sus comparecencias públicas, tanto al final de la temporada pasada como durante el verano, en asegurar que el acuerdo estaba en camino cuando la realidad era que el acuerdo estaba lejísimos. De hecho, el entrenador confesó el pasado sábado en Tiempo de Juego que le hubiera gustado que su renovación se hubiera cerrado en verano, antes de empezar LaLiga.

Con el acuerdo ya en el bolsillo hace unas semanas, Quico Catalán no podía presentar la renovación a largo plazo sin un entorno favorable y la derrota ante el Espanyol multiplicó las dudas hacia a Paco López. Según contó Deportes COPE Valencia durante la transmisión del Levante UD-FC Barcelona, el porcentaje de críticos en el seno del Consejo se disparó tras la debacle ante el Espanyol, pero ahora el presidente tiene el viento a favor para reunir a sus consejeros y anunciar la vinculación por dos temporadas más.



Manolo Salvador, mientras, ha vivido esta historia desde la barrera. El presidente ya se había comprometido públicamente (lo hizo curiosamente durante la puesta de largo de la nueva dirección deportiva) a cerrar la renovación de Paco López, así que Manolo se ha dedicado a trabajar junto al entrenador en hacer la mejor plantilla posible en verano y que el equipo funcione en competición.