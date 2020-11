Paco López, consciente de lo mucho en juego: “Ya sabéis cómo funciona esto”

La situación, como viene contando COPE Valencia, desde hace una semana es complicada. Pese al apoyo que mantienen el presidente Quico Catalán y la dirección deportiva y que el propio Paco López ha reconocido en la sala de prensa, el Levante UD debe reaccionar el viernes en Valladolid. Un nuevo tropiezo dejaría a Paco López en una posición muy débil. El entrenador ha pasado en siete días del “me siento respaldado” al “me siento respaldado, pero ya sabéis cómo funciona esto”. Un matiz en su discurso que tiene su explicación al haberse agravado la crisis.

“Es una situación que uno no puede controlar. Mi equipo, es el Levante, me duelen las derrotas y me duele no sé si más o igual que a cualquier otro aficionado. No sé si en las anteriores temporadas el Levante tenía unas rachas magníficas, no tengo ni idea, pero creo que siempre ha sido un equipo que por lógica ha perdido más que ha ganado. Desde que yo estoy aquí hemos estado así siempre: que si UEFA, que si bajamos, que si bajamos y que si UEFA ”, dijo Paco López en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Zorrilla.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Este equipo tiene determinación y lo tiene que demostrar mañana".#RealValladolidLevantepic.twitter.com/UCFlNCaGFe — Levante UD �� (@LevanteUD) November 26, 2020

Paco López insistió en que pese a que es una situación incómoda para él y para los jugadores, no puede distraerse con las noticias sobre su futuro. “Sé que es importante mantener la mente en el presente y no anticipar o inventar posibles situaciones futuras. El presente me dice que soy entrenador del Levante UD”, comentó. “Creo que no me habéis visto nunca excesivamente nervioso porque entiendo lo que es este mundo. Me ocupo de esforzarme en lo que depende de mí. He tenido experiencias personales y familiares muy duras y puede que todo esto me haya ayudado”, agregó.

El técnico levantinista, además, agradeció el apoyo recibido por el entrenador rival, Sergio González, y admitió que está “a la orden del día que se especule con la continuidad o no” y que esas situaciones son inherentes al cargo que ostentan. “Así estamos y suele pasar con los entrenadores cuyos resultados no están funcionando”, indicó.