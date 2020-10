Paco López cierra la puerta: "No nos planteamos que Campaña se pueda ir"

El entrenador del Levante UD, Paco López, dio por hecha la continuidad en el equipo valenciano del centrocampista internacional José Campaña y aseguró que no tiene ninguna información para que pase lo contrario.

"Ahora mismo no hay nada que me haga pensar que Campaña se pueda ir. Se ha hablado muchísimo de ese tema y no nos planteamos ninguna situación que no sea estando aquí Campaña ahora mismo", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador del Levante UD confirmó, de este modo, que Campaña seguirá en el club pese a las informaciones que podrían colocarle en el Atlético de Madrid y añadió que el sevillano "está centrado aquí y es un jugador importante".

Además, Paco López analizó la plantilla tras el cierre del mercado el pasado 5 de octubre y comentó que está satisfecho con la confección de la misma, ya que su único objetivo es "sacarle el máximo rendimiento". "Tenemos una base muy buena desde hace uno, dos e incluso tres años. Trabajamos muy a gusto, sabemos el nivel que tiene y es una plantilla con diferentes características y no podemos decir si podía o no mejorarse. Estamos contentos con lo que tenemos y vamos a tirar adelante con estos jugadores. Vamos a muerte con ellos", indicó.

El peligro del Athletic en San Mamés

"Conocemos muy bien la forma de jugar del Athletic. Su estado de ánimo lo desconozco, pero creemos que nos vamos a encontrar al mejor Athletic, que trata de jugar directo, en tu campo, que te presiona y agobia", dijo Paco López, que espera un partido "como siempre que hemos jugado allí" y destacó que su rival tiene jugadores que "al margen de la capacidad que tienen en el duelo y en el juego directo tienen buen pie y mucha experiencia y calidad".

"Si se encuentra cómodo en ese tipo de juego, nos va a costar más. Vamos a intentar imponernos con nuestro juego", añadió Paco López, que comentó que en San Mamés se verá "un Levante ambicioso y que va a querer ganar el partido".

Además, Paco López desveló que Nikola Vukcevic ha regresado a València con unas molestias tras jugar con Montenegro y que el costarricense Óscar Duarte no ha podido entrenarse con el resto de jugadores al llegar con retraso.