Quico Catalán confirma un acuerdo con Roger y desvela las ofertas recibidas por Campaña

La plantilla de la temporada 2020-21

"Creo que ha sido un mercado complicado y atípico, pero por lo planificado y planteado es para estar contentos. Se ha quedado una plantilla más compensada que el año pasado según el criterio de la dirección deportiva y es cierto que podríamos haber hecho algo más, pero las limitaciones del mercado nos han impedido hacer esa cuadratura del círculo que pretendíamos".

La renovación vitalicia de José Luis Morales

"No hay fecha pero creo que el mensaje de Morales es el mismo que el del club. Hablamos ya hace muchos meses, entendíamos que ha tenido muchas opciones para salir y ha priorizado quedarse aquí. El mercado del club es: 'José, tú eres un gran activo del club. Has demostrado por activa y por pasiva tu levantinismo. El compromiso del Levante UD que sepas que es que siempre que estés fuerte para competir, el club siempre te va a poner encima de la mesa la posibilidad de continuar'. Es el reconocimiento a un futbolista que ha demostrado muchas cosas en los momentos de dificultad".

El futuro de Aitor Fernández

"Si toca volver a hacerlo (renovación), se hará. Renovó hace menos de un año y cuando no teníamos ninguna obligación de hacerlo. Entendíamos que su valor y su rendimiento estaban por encima de su contrato. Hay que tener tranquilidad, él sabe lo que pensamos. No hace falta que nos lo recuerde nadie para proceder como lo hicimos hace menos de un año".

La mejora y revisión de contrato de Roger

"Está más cerca que lejos. Llevamos un tiempo hablando y estamos ahí. Estamos terminando de cuadrar los últimos flecos que quedan y creo que en las próximas semanas lo podemos tener solucionado".

¿Está más fuera que dentro Rochina?

Él sabe cuál es nuestra posición y nosotros la suya y creo que nos une algo, al menos ahora. Si las posiciones se enquistan y llega el día que tengamos que separar los caminos, los separaremos. Es un jugador importante más allá del aspecto futbolístico. Es de aquí, conoce la casa... tenemos todo para poder construir un proyecto".

El 'movido' mercado de José Campaña

"No hemos recibido ninguna oferta formal o por escrito por Campaña. Ahora (con el mercado ya cerrado) lo podríamos vender por menos de su cláusula (60 millones de euros), pero no por menos de treinta millones de euros".

Las ventas más dolorosas de su mandato

"Hay dos salidas que a mí más me han dolido o me han dado más pena. El caso de Rubén García y Vicente Iborra. Salen de la casa, se sienten y se siguen sintiendo muy identificados con el club. A Rubén le firme el contrato sin ser profesional. Iborra era un referente en el levantinismo. Son los dos que más me ha costado".

El caso Pepelu

"Son momentos y se entiende que tiene que seguir creciendo en otro sitio porque aquí no va a tener esa oportunidad. No tiene sentido que esté aquí cumpliendo un trámite. Lo más bonito y lo más rentable para el Levante UD es que existan muchos 'Pepelus' que tengan sitio en el primer equipo. Hay una competencia muy alta y muchos futbolistas y se entiende que en su proceso de formación tenga que estar ahora en el Vitoria de Guimaraes y que aproveche la oportunidad para volver".