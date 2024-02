Pablo Sánchez: “No pienso que haya una mano negra pero están fallando mucho en contra nuestra”

El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, aseguró este martes, tras la polémica derrota ante el Espanyol en la última jornada de LaLiga Hypermotion, que los colegiados “están fallando y equivocándose mucho” en contra de los intereses del club que preside, aunque descartó que haya una “mano negra”.

“No podemos pensar que hay una mano negra, eso para nada porque si no apaga y vámonos. No es así. Pero tenemos esa mala suerte de que todos los errores caen ahora mismo de nuestra parte”, dijo Pablo Sánchez en la rueda de prensa de presentación del nuevo jugador del Levante, Nikola Maras.

“Confío en la honorabilidad de los árbitros pero la realidad es que están fallando y equivocándose mucho en contra nuestra”, agregó el presidente del Levante, molesto por un penalti no señalado a favor del equipo valenciano en la prolongación del partido del pasado domingo ante el Espanyol y que acabó con derrota por 2-1.





Sánchez, además, recordó que el Levante está en Segunda “por una decisión arbitral”, en referencia al penalti en contra señalado en el último minuto de la final de la promoción de ascenso ante el Deportivo Alavés en la pasada temporada.

“Es verdad que llevamos una serie de errores desde final de temporada pasada que me llevan a tener que salir y levantar un poco la voz y que se oiga a la afición del Levante, que no nos da igual, que todo no vale. Estamos dolidos, sentimos un poco de impotencia y nos duele mucho”, dijo el presidente.

Pablo Sánchez explicó que conversó con el colegiado del choque, Arcediano Monescillo, al acabar el partido y que éste le explicó que no era penalti. “Es una conversación privada pero él no me reconoce que sea penalti. En un muy buen tono y de manera cordial, pero para él no era penalti. No considera que le da con el brazo”, comentó.

Sobre su conversación con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el valenciano Vicente Lizondo Cortés, el presidente del Levante declaró: “No me admitió los errores, la verdad. Hablé con él durante mucho tiempo. Le expuse que para mí era jugada de penalti y él no lo veía así”.

Miñambres cree que se utilizando mal el VAR y está perjudicando a los árbitros

Además, el director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, lamentó que el VAR se está utilizando “mal” y que eso “está perjudicando a los árbitros” y apostó por hacer un “análisis profundo” al acabar la temporada.

“Hay muchísimo más lío cada semana que cuando no había VAR. Algo tenemos que hacer. Cuanta más gente somos, peores decisiones tomamos… es que estamos peor”, aseguró Miñambres, que dijo que el penalti que le pitaron ante el Eibar este curso “es de risa”.