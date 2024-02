Oltra: "El Valencia CF está compitiendo de manera sensacional"

El entrenador valenciano José Luis Oltra ocupa el cargo de segundo entrenador del Sevilla FC, próximo rival del Valencia CF en Mestalla. Ex jugador y entrenador del Valencia CF, también en el banquillo del Levante UD, el sábado regresa a su ciudad como visitante. Enrolado en el cuerpo técnico comandado por otro viejo conocido, Quique Sánchez Flores despues de su llegada al banquillo del Pizjuán para intentar sacar al equipo de Nervión de la zona baja de la clasificación. Empieza a asomar la cabeza tras su gran victoria de la pasada jornada ante el Atlético de Madrid y confiado de poder sumar en su visita al coliseo valencianista.

¿Cómo afrontas el regreso a Valencia?

Con muchas ganas de visitar de nuevo Mestalla. Siempre es partido especial para mi. Tengo mucho cariño por el Valencia CF y por el Levante UD. Evidentemente, vamos con la intención de dar una buena imagen y sobre todo, conseguir la victoria que nos hace mucha falta despues de los últimos resultados que están empezando a ser un poco más positivos.

Su decisión de asumir el papel de segundo entrenador de Quique

Se dieron las circunstancias, no era la primera vez, ya en otras ocasiones había hablado con Quique de esta posibilidad. Acabé en Chipre y pensé que era el momento de probar esta aventura. Son más de veinte años como primer entrenador y me está costando no ser yo quién toma la última decisión. Quique es mi amigo, pero además es un gran entrenador. Estoy adaptándome a mi nuevo rol. No es cuestión de egos, es cuestión de costumbres. Pero estoy muy contento.

En la distancia, ¿cómo estás viendo al Valencia de Baraja?

Estoy viendo un equipo que tiene las ideas muy claras. Muy identificado con el club y con su entrenador. Están haciendo una gran temporada con muchas virtudes por destacar. Compitiendo sensacional, un equipo muy organizado, muy definido. Parte desde el orden, pero luego es rápido en las transiciones, domina el balón parado. Su juventud la aprovecha como una ventaja. Llegamos despues de dos partidos sin perder que es la primera vez que esto ocurre esta temporada y esto nos ha dado otro enfoque para afrontar la vista a Mestalla. Valdano dijo que el fútbol es un estado de ánimo y no puedo coincidir más con esa expresión. Llegamos con otro ánimo a una cita que será complicadísima. La afición valencianista aprieta cuando las cosas van bien y van mal y eso es un plus siempre para el equipo.

De los jovenes, ¿con cual te quedarías si pudieras ficharlo?

Ahora mismo sería Javi Guerra, es el jugador del momento por su tremenda calidad. Pero hay mucho y bueno donde elegir en ese vestuario joven que han salido de Paterna. El desequilibrio de Diego y Fran. Lo de Pepelu es maravilloso y para mi es clave en el funcionamiento del equipo. Es dificil apuntar a lo individual, pero todos están rindiendo a gran nivel, aunque el éxito es que están funcionando de maravilla como equipo.

El asunto Rafa Mir y su fallida salida

El cuerpo técnico nos hemos mantenido siempre al margen. El club ya dio sus explicaciones. Tengo cierto aprecio especial con el chaval porque jugué con su padre en el Elche y he tenido muchas conversaciones con él. Siempre dejó claro que no quería marcharse, salvo que ese equipo fuera el Valencia. Pasó lo que pasó y ahora vamos a intentar recuperarle y contamos con él como uno más de la plantilla. Tiene que demostrar mucho porque tiene jugadores por delante, pero si se lo gana, por supuesto que contaremos con él para sumar.

