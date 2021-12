Nico Estévez, de València a Dallas

La perseverancia y la excelencia al combinarse son sinónimo de éxito. Hay que saber esperar al momento adecuado para aprovecharlo. Eso es lo que lleva haciendo casi siete años el valenciano Nico Estévez que decidió hacer las Américas en 2017 y, desde entonces, ha ido dando pasos hasta llegar a la cima. Acaba de firmar su nuevo contrato como primer entrenador de los FC Dallas.

Después de pasar por el Huracán de Valencia y el Valencia CF en el que entrenó al filial y durante dos partidos al primer equipo (frente al Nástic en Copa del Rey y contra el Real Madrid en LaLiga) tras la destitución de Miroslav Djukic, puso tierra de por medio para buscar nuevos horizontes. Y a fe que los encontró.

Antes de enrolarse en el cuerpo técnico del Columbus Crew, como director de desarrollo y como segundo entrenador compartió en COPE algunos partidos como comentarista. Al cruzar el charco coincidió con Gregg Berhalter que desde el principio se convirtió en su cicerone perfecto en la Liga norteamericana (MLS).

En enero de 2019, Nico Estévez dio un salto inmenso para convertirse en segundo entrenador de la selección absoluta estadounidense de la mano de Berhalter. El combinado yankee, en el que destaca el valencianista Yunus Musah, está a punto de conseguir la clasificación para el Mundial de Catar de dentro de un año.

a man who can do both pic.twitter.com/rF8BtzS1Lf