Nafti: “El que piense que va a ver fútbol champán que no vea nuestros partidos”

El técnico franco-tunecino del Levante UD, Mehdi Nafti, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido de la segunda jornada de LigaSmartbank. Mañana a las 19:30 el Levante UD se enfrentará al Real Zaragoza en La Romareda. El conjunto granota espera sumar los primeros minutos en la competición tras haber empatado contra el SD Huesca en el Ciutat. Nafti ha hablado de las posibles salidas, de las llegadas, de lo que se espera en esta temporada en Segunda División y de una nueva baja.

TEMPORADA DURA

Es una carrera de fondo. Todos tenemos unas ganas tremendas de que llegue la victoria, pero hay que estar tranquilos porque esto es muy largo. El que piense o cree que vamos a golear cada fin de semana y que vamos a ver un fútbol champagne… le aconsejo para su salud mental que no vea los partidos del Levante. No por capricho, sino porque me pongo en el papel del que lo sufre. El que esté en los buenos y malos momentos, que me de la mano y tiraremos juntos.

EL TRABAJO DE LA SEMANA

Hemos intentado dar continuidad a lo que hemos hecho bien. Sobre el postpartido, hemos hecho muchas cosas para conseguir los 3 puntos. Me hubiese gustado hacer más a balón parado. Hay que insistir y ser coherentes para demostrar el trabajo de la semana. La mejor versión está por llegar

MUSONDA

Ha tenido una pequeña molesta esta mañana y no viajará. Hay que mimar a esos jugadores que son diferenciales.

¿QUÉ TIPO DE PARTIDO SE ESPERA MAÑANA?

Muy intenso. Es un equipo que permite muy poco juego por dentro, que tiene buenas transiciones y buen juego de balón. Me gustaría ver un buen partido.

DE FRUTOS

Jorge tendrá minutos mañana, tiene mejor tono muscular y ha acumulado gran volumen de trabajo sin quejarse. Se ha hecho mucho ruido con la salida del jugador, está en condiciones físicas y mentales de ayudar equipo hoy, el lunes no lo sé.

Nafti, en el estreno del pasado viernes ante el Huesca

ROBER IBÁÑEZ

Con Rober Ibañez existe un tema extradeportivo que es su ficha. Como es el caso de Joan Femenías. Tanto él como Joan viajarán mañana. Si le tengo que dar minutos a Rober, se los daré.

SISTEMA DE JUEGO

Yo no creo en los sistemas de juego. Lo que me interesa es poner a los jugadores en las mejores posiciones posibles para potenciar su talento. Que en este momento no estemos en condiciones óptimas de poder utilizar jugadores extremos, le condiciona para tener otro tipo de fútbol.

RUBÉN VEZO y DANI GÓMEZ

En la primera jornada de Liga no estaba en condiciones de participar y mañana sí que lo va a hacer. Dani está negociando su posible salida y no lo voy a llevar.

CAMPAÑA

Está física y mentalmente para jugar mañana. El que más y tendrá minutos mañana.