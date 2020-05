"Es muy importante tener un objetivo a medio y corto plazo"

En su tercera temporada y más de 150 partidos disputados como jugador taronja, Alberto Abalde ya se ha hecho con un peso específico tanto en el vestuario de Valencia Basket como entre la afición de la Fonteta. A casi dos meses de paralización total del deporte profesional, reflexiona a través de los medios del club en torno a lo que está pasando, a cómo lo está llevando y a qué planificación tiene en mente en cuanto al futuro:

Entrenar en casa

"Intento tener una rutina, levantándome pronto porque si no me cuesta más. Hasta ahora lo he llevado bastante bien. Hay limitaciones, sobre todo de espacio, pero intento estar activo y mantener la forma".

"Intento no ver mucho las noticias porque me rallo un poco"

Planificación

"Es muy importante tener objetivos tanto a medio como a corto plazo. Ayuda a tener motivación. Que lo que estés haciendo es para algo, aunque está todo un poco en el aire.

Echo de menos levantarme, ir a entrenar, ver a mis compañeros. No sólo el juego en sí, que también, si no esos momentos de vestuario, de poder hablar con los preparadores físicos..."

La vuelta

"Necesitaremos un tiempo de adaptación y mentalmente hemos de seguir conectados, por eso solemos hacer videollamadas no para hablar de sistemas de juego, ni del próximo partido, pero sí de cómo estamos cada uno, poder vernos las caras..."

Abalde tras anotar contra el CSKA

Aficiones

"Estoy leyendo mucho, viendo muchas series e intento no ver mucho las noticias porque me rallo un poco. Estoy ahora con 'La conspiración' de Dan Brown que va sobre el gobierno americano y operaciones secretas y en cuanto a series me está gustando mucho la de Michael Jordan y los Bulls ('Last dance') y recomendaría 'Kalifat' también de Netflix, que va sobre un atentado de ISIS en Suecia".