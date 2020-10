Murthy: "Hemos sido responsables, en vez de tomar decisiones populares"

Los oyentes de Deportes COPE Valencia sabían que el presidente del Valencia CF estaba barruntando hacer un comunicado posicionándose del lado del entrenador después de haberse cerrado el mercado de fichajes sin incorporaciones y tras haber dejado salir del equipo a ocho futbolistas importantes. Dicho y hecho. A través de los canales oficiales del club, Anil Murthy, ha tratado de explicar los motivos de esta situación que ha terminado por encender al valencianismo y a su propio entrenador, Javi Gracia, que venía reclamando fichajes desde antes incluso de empezar la temporada.

Estos son los temas tratados por Murthy en esta comparecencia sin preguntas de los medios de comunicación:

Doble objetivo en el mercado, en un contexto de crisis.

Empezamos esta temporada con un reto muy difícil, casi imposible. Han bajado los ingresos de 200 millones a 100 millones. Una diferencia de 100 millones es mucho dinero, pero teníamos dos objetivos muy claros: bajar el coste de la plantilla para solucionar esta diferencia de 100 millones y, al mismo tiempo, reforzar el equipo. Al final no hemos podido conseguir el primer objetivo de bajar lo suficiente el coste de la plantilla y hoy seguimos bastante por encima del fair play que tenemos. Y, sin poder conseguir el primer objetivo, era imposible añadir más coste a la plantilla.

"No estamos satisfechos con la situación, todos queríamos reforzar este equipo, pero no podíamos añadir más coste a la plantilla"

Valoración final de insatisfacción y frustración.

Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo la frustración del entrenador, todos queríamos lo mismo, reforzar este equipo para mejorar su nivel, pero no ha podido ser porque no hemos podido bajar más el coste de la plantilla para traer refuerzos. También a mi compañero José Luis Zaragosí le dije que teníamos el objetivo de fichar, íbamos con ese objetivo, es lo que él transmitió públicamente, que el objetivo era reforzar. La verdad es que no estamos satisfechos con la situación, no estamos satisfechos con el resultado final de este mercado, todos queríamos reforzar este equipo, pero en lugar de tomar decisiones populares decidimos ser responsables, ya que estamos muy por encima del fair play. No podíamos añadir más coste a la plantilla.

Un contexto general de reducción de ingresos y larga incertidumbre.

Hoy estamos en una situación global que va a durar no solamente esta temporada, creo -y es la idea general en el fútbol- que va a durar de una a tres temporadas, la solución no es escondernos de este problema y sí afrontarlo con confianza, con una idea clara, sabiendo exactamente lo que tenemos como armas para ir compitiendo. Y repito lo que dije hace unos meses, tenemos que ser responsables en esta situación porque este club lo merece.

Valoración de la plantilla actual y su potencial.

¿Qué tenemos hoy? Tenemos un equipo que ha demostrado que puede competir, ganamos a la Real Sociedad en su casa, estamos al principio de la temporada, hemos jugado cinco partidos, falta mucho, ahora es el momento de trabajar más y mejorar el rendimiento del equipo, ahora es el momento de estar todos juntos en esta situación para ir trabajando y peleando con mentalidad positiva para afrontar una temporada larga con una competición principal.

Apoyo y confianza en el trabajo del entrenador con la plantilla.

Hay que ver algo positivo en esto. ¿Qué está pasando ahora? Hemos sacado a algunos jugadores importantes del equipo, hemos debilitado el equipo teóricamente, están trabajando muy bien, peleando y van a mejorar. Creo en este equipo, están trabajando muy bien con el entrenador, Javi Gracia, que también está trabajando con jóvenes que quieren pelear por el equipo. Creo que en este camino juntos vamos a ver muchas cosas positivas, tengo mucha confianza en el entrenador, que está trabajando con jugadores que quieren luchar y pelear por el escudo, es algo positivo que está saliendo de toda esta situación.

Una crisis que refuerza el papel de la cantera.

Históricamente, en estas situaciones difíciles, el club siempre se ayudó buscando jóvenes en su cantera para reforzar el equipo. Hoy hay que ver algo positivo en esto, porque tenemos muchos jóvenes que están entrenando con el primer equipo y algunos jugando. Cuando ganamos a la Real Sociedad teníamos un equipo inicial con una media de edad de 23 años, históricamente el más joven del Valencia CF. En la cantera, hoy los niños que están miran arriba diciéndose: yo tengo una oportunidad ahora, una oportunidad de verdad.