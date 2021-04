El Valencia CF propone un plan para reanudar las obras del nuevo estadio en mayo de 2024

El Valencia CF se está moviendo para solventar, el problema con el nuevo estadio. Según ha podido saber la Cadena COPE, y tal y como ha confirmado este mediodía Anil Murthy, esta mañana se ha presentado a la Consellería de Economía (con copia al Ayuntamiento de València) toda la documentación del anteproyecto del polideportivo de Benicalap anunciado en el día de ayer. Además, en la documentación se ha añadido la propuesta para la reorganización del calendario de la ATE. En dichos documentos, está toda la información respecto a todos los pasos que el Valencia CF ha venido llevando a cabo en los últimos tiempos, con el fin de retomar las obras del nuevo estadio, los plazos de la ATE y pagos intermedios para cumplir, con todos los pagos acordados con las instituciones.

El presidente del Valencia CF ha asegurado que han recibido “hasta 39 ofertas sobre las parcelas”, algo también incluido en la documentación y los motivos por los cuales, estas ofertas se han rechazado. En definitiva, una argumentación técnica de por qué el Valencia CF no ha podido ajustarse a los plazos de la ATE, que finaliza el próximo 15 de mayo. A pesar de tan delicada situación, Anil Murthy ha asegurado que quieren llevar a cabo la construcción del nuevo estadio, un proyecto icónico para los valencianistas y que pueda disfrutar toda la ciudadanía. Así lo ha argumentado este mediodía.

Audio AUDIO. Murthy se ha pronunciado sobre la ATE



A partir de ahí, se ha solicitado formalmente una reorganización del calendario de la ATE que, en esta nueva propuesta, contempla el inicio de las obras en mayo 2024 y finalización en mayo 2026 . Esto no es un proyecto solo del Valencia CF, es un proyecto global también de las instituciones y por la ciudadanía. Requiere un trabajo conjunto para la búsqueda de soluciones y ayudar a que los inversores apuesten por él. Desde el club aseguran que, si no se ha podido llevar a cabo hasta ahora, es porque la actual situación del sector inmobiliario no es la mejor. Por ello, han solicitado su colaboración a las instituciones para contribuir a generar un contexto favorable. Murthy ha afirmado que “la construcción del pabellón de Benicalap no es un gesto, es un paso adelante”. Se van invertir casi seis millones de euros como demostración de que quieren acabar el estadio.

Audio AUDIO. Oltra se ha referido al Valencia CF tras el Consell



Según ha confirmado COPE, la idea transmitida al Ayuntamiento y a la Consellería de Economía, es hacer el proyecto de Benicalap cuanto antes. Pero la realidad es, que por el asunto de las licencias, el Ayuntamiento necesitaría un tiempo para aprobarlas, por lo que la fecha más cerca para inicio de obras será enero de 2022 . La construcción tardaría en torno a un año y medio aproximadamente.

Anil Murthy ha asegurado que “el alcalde (Joan Ribó) se ha sorprendido al conocer el trabajo que ha venido llevando a cabo el Valencia CF con respecto al tema del nuevo estadio”.