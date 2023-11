Mumbrú: "Para Milán, lo de Chris Jones está complicado y Stefan Jovic es duda"

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, ha comparecido antes los medios de comunicación esta mañana, en la previa de la visita al Olimpia milanés en la séptima jornada de la Euroliga. Los problemas físicos de sus bases, Chris Jones y Stefan Jovic, la situación del vestuario después de la derrota en Badalona y la amenaza de Mirotic, la gran estrella de los italianos, han sido algunos de los temas que ha valorado el técnico taronja.

¿Cómo está el equipo después de perder contra el Joventut el domingo?

Igual que cuando ganamos no nos volvemos locos, cuando perdemos, tampoco. Sabemos las cosas que no hicimos bien. No estuvimos bien y cuando no lo estás pierdes con cualquiera. Parecía que se iba a ganar sin jugar, por nosotros y por lo de fuera. Se han de jugar todos los partidos y respetar a todos los rivales. Fallaron cosas que no queremos fallar pero seguro que nos pasará más veces en ochenta partidos pero hemos de intentar que sean las menos posibles y que no nos despistemos con cosas que no sean del partido.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? @Alexmumbru15 sobre Chris Jones



?? “Está complicado, es algo más que un esguince. Veremos si entra en Milán o para el domingo. Si no, semana próxima”



?? Jovic es seria duda por un golpe en Badalona pic.twitter.com/xuMiLaMVYI — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 8, 2023

¿Cómo está Chris Jones?

Lo de Chris para Milán está complicado, muy complicado. Es algo más que un esguince y cuando eso ocurre... Si es un esguince puedes forzar, pero tenemos que esperar a ver cómo va la recuperación. Veremos si entra en Milán o para el domingo. Si no, pues la semana próxima. Vienen cinco partidos en diez días y tenemos que tener los máximos efectivos posibles, porque algún jugador se irá quedando en el camino.

¿Ha llegado el momento de Guillem Ferrando?

Puede ser que ahora con la baja de Jones y los problemas de Stefan Jovic, que es duda para mañana por un golpe, Guillem puede ganar protagonismo. Ya tuvo minutos contra Alba y nosotros contamos con él, con lesiones y sin lesiones, para nosotros es un jugador de primer equipo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Habrá plan especial para frenar a Mirotic?

Milán es un gran equipo, uno de los grandes de la competición, con un presupuesto grande y con fichajes importantes este verano y que como les pasa a veces a estos equipos va de menos a más. Y Mirotic no es una cuestión de una defensa uno para uno, sino de toto el equipo. Él y Shields están a un gran nivel y tenemos que estar preparados para frenarles. Esperemos que nuestra defensa sea capaz de tapar todas las virtudes que él tiene.

| Directo @DepCOPEValencia | ??



?? #JaredHarper analiza su situación personal en @valenciabasket



??‍?? “Con mi situación contractual no sentí ninguna presión. Tenía la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros”



?? Mañana ?? @OlimpiaMI1936pic.twitter.com/azHlhfQrnl — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 8, 2023

Jared Harper, sin presión en su segundo año taronja

Antes que el entrenador, ha hablado Jared Harper, con mucho más protagonismo del que esperaba mucha gente, y que ahora, con las lesiones, tendrá que actuar más minutos de base que de escolta. "Me encuentro bien en las dos posiciones. He sido base toda mi carrera pero sé que también puedo anotar como escolta. Haré lo que sea mejor para el equipo", ha explicado el norteamericano.

¿Has sentido presión por tu situación contractual (aceptó el derecho de tanteo)?

Con mi situación contractual no sentí ninguna presión. Tenía la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Me tomé mucho tiempo en verano pensando en lo que podría haber hecho mejor y lo que hice bien. Así que trabajé en ambas cosas para venir aquí y ayudar al equipo y a mí mismo. Me siento más cómodo, con más experiencia. Ya estoy acostumbrado a València, al baloncesto europeo y todo eso hace que haya tenido un buen inicio de temporada.

¿Qué Valencia Basket veremos en Milán después de la derrota en Badalona?

Lo primero, no hay ninguna excusa, no fuimos el equipo que queremos ser y que hemos sido hasta ahora. Para serlo debemos ganar esos partidos. Debe ser una lección de la que aprender para seguir creciendo y seguir en la línea que teníamos. Y mañana será un partido grande, venimos de una derrota y creo que debemos hacer las cosas que sabemos hacer. Queremos reponernos.