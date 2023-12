Mumbrú: "Cuando tenemos a todos los bases somos un equipo y cuando no, otro"

Lleva unas semanas muy duras el Valencia Basket, con sólo dos victorias en los últimos diez partidos entre ACB y Euroliga, y mañana la Fonteta, que le dedicó pitos a Álex Mumbrú, buscará un punto de inflexión ante el Estrella Roja, el potente conjunto serbio. Por primera vez en lo que llevamos de temporada, hoy Martin Hermannsson y Stefan Jovic ha coincidido en el entrenamiento con el resto del grupo.

Para el técnico, buena parte del problema de las últimas derrotas está en ellos. "Cuando este equipo tiene a los bases sanos es un equipo y cuando no, otro. Jovic es el contrapunto perfecto de Chris Jones. Me encantaría contar con ambos y también con Hermannsson, su vuelta está al caer, o contra los serbios o al siguiente. El base es importante en estilo de juego. No es lo mismo jugar con Jones, con Jovic o con Harper", ha explicado.



Sobre el Estrella Roja, un equipo que tiene una victoria menos que los valencianos, Mumbrú desconfía de la mejora que han experimentado en los últimos partidos. "Tienen cuatro grandes manejadores y, con la llegada de un nuevo entrenador, han mejorado mucho sus prestaciones. Es un equipo que puede jugar muy distinto, juntando tres pequeños por fuera o alternando con dos interiores, porque es un conjunto con muchísima rotación”, ha aseverado el catalán.

Sobre cómo gestiona la mala racha del equipo, ha dicho que ni antes eran “tan buenos ni ahora tan malos. Al inicio de temporada eran el equipo de moda por la defensa, pero tanto antes como ahora, me abstraigo del entorno para seguir trabajando en qué mejorar. Si bien en el primer tramo de competición ganamos algún partido más por dinámica que por juego, ahora igual pierdes por dinámica pese a jugar algo mejor, por lo que tenemos que insistir en en trabajar para que el grupo vaya a mejor. Me preocuparía ver al equipo decaído pero está bien, tocado porque quiere ganar, pero con ganas de ir a más”, ha aclarado un Mumbrú, que cree que no pueden “cambiar el pasado”, pero sí el trabajo diario.

JOVIC, EL FACTOR DIFERENCIAL

El base serbio de Valencia Basket Stefan Jovic ha hablado antes los medios antes que su entrenador para asegurar que no se considera tan necesario y que los problemas del equipo en los últimos encuentros pasan "por estar todos y dar un mejor nivel defensivo como hicimos en la primera parte de la temporada. Necesitamos a todo el mundo, todos somos importantes y las bajas, las lesiones, se han notado. Ha sido un suma de pequeños problemas, como las bajas de siete o diez días de un par de jugadores como Harper o la mía, y la dificultad del calendario, que nos enfrentó a tres rivales de nivel Euroliga en apenas siete días", ha expuesto el balcánico.

El base subcampeón del mundo no ha querido poner excusas por la última derrota y augura dificultades ante el Estrella Roja. "Ante el Bilbao Basket jugamos un muy mal partido y el vestuario es consciente de ello, asumimos nuestra responsabilidad más allá de las bajas y problemas. El Estrella Roja es un equipo que está jugando mejor, que es muy físico y que ha ganado con el cambio de entrenador y mañana nos espera un partido muy difícil en la Fonteta", ha subrayado Jovic.

Mejorar la defensa y compartir más el balón en ataque, la solución a los problemas. "Somos mejores cuando podemos compartir la pelota y pasarnos el balón como equipo, pero a veces el rival no nos deja hacer lo que queremos, y con dos contra uno al base nos dificultan las cosas y jugar sencillo. No todos los partidos preparamos las mismas cosas, pero tenemos que intentar jugar más en equipo y seguro que las cosas salen mejor", ha defendido el serbio.