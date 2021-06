Mulero: "Habrá equipo para tratar de ganar la Eurocup"

El día después

Con la sensación de que otra vez hemos estado muy cerca de meternos en la final y eso genera decepción y desilusión porque te has visto capaz de hacerlo.

Balance de temporada

Nos hemos quedado muy cerca de haber cubierto los objetivos. Hemos hecho una Euroliga notable jugando un buen baloncesto. En ACB ha habido demasiados altibajos, con un inicio flojo, un aserie de victoria, de derrotas y acabar bien la fase regular. No parecía que íbamos a quedar cabezas de serie y en los playoffs hemos tenido partidos brillantes con otros que no hemos estado bien. No definiría con una palabra la temporada.

Mulero atiende a COPE antes de un partido



Muchas críticas

Lo he percibido desde fuera. Teníamos una buena plantilla, en Euroliga no había equipos malo, salvo la sorpresa de Bayern de Munich. Pongo en valor nuestro papel en Europa y no tanto en ACB. Podíamos perder contra el Madrid pero el desarrollo hasta llegar ahí no me deja contento.

¿Cambio de ciclo?

Yo no lo percibo. Trabajamos igual que antes. Vamos a tomarnos tiempo para analizar las decisiones, sin precipitarse.

¿Sigue el director deportivo?

Por mi parte no hay ninguna duda. Estos satisfecho. A la otra parte se lo tendréis que preguntar vosotros.

Banquillo

Estamos en un proceso de tomar decisiones. No hay nada que anunciar.

Mulero en COPE



Plantilla de 12 ó 14

Tendremos menos partidos y menos nivel en Europa. Vamos a reducir la plantilla e ir a 12 jugadores, incluyendo a Puerto y Pradilla.

Siete jugadores acaban contrato

No hemos hablado con ninguno de ellos. Hay plazos más breves y otros a final de mes, pero la primera decisión que vamos a tener que tomar es quién va a ser nuestro entrenador.

Jaume Ponsarnau

No es el momento de decirlo públicamente.

Presión por la Euroleague

Nuestro objetivo era estar entre los ocho primeros y no era surrealista. Hemos tenido más estrés competitivo que otros equipos, pero el equipo lo ha llevado bien. Estoy contento con eso, aunque no todos los equipos juegan con las mismas cartas.

Defensa y ataque

Pensaba que íbamos a ser más sólidos atrás. Ha sido nuestro principal déficit. Y ha habido algún jugador que ofensivamente me ha sorprendido.

Euroleague en el futuro

No lo sabemos. Han sido muy claros con nosotros. Llegando a la final de la Eurocup si Kazan o Mónaco no acaban entre los ochos primeros, dará plaza de Euroleague.

Eurocup

Vamos a tener un equipo que pelee por la Eurocup. Igual de ambicioso en ACB, sin ninguna duda. Con Puerto y Pradilla. La Eurocup será más complicada, habrá que jugar 22 partidos.

Fichajes

No tengo ninguno, primero hay que ver como cerramos esta temporada.

Público

Seguro que con público habría sido una temporada distinta. La Fonteta habría vibrado. Este es un baloncesto complteamnet distinto.

Perfil de jugador

Es importante la forma de entender el juego por parte del entrenador. Hay que definir quien va a ser. No es lo mismo Jaume que Neven Spahija.