Morientes: "El VCF no debe pasar apuros este año aunque la plantilla está cogida con pinzas"

Fernando Morientes, leyenda del futbol y comentarista COPE, analiza en Deportes COPE Valencia la actualidad del Valencia CF, en el que jugó entre 2006 y 2009.

Ve la opción de tres centrales

Pensé que en la segunda parte contra la Real iba a meter tres centrales. Es un esfuerzo para los chicos, pero es lo que hay cuando no tienes un gran fondo de armario o una plantilla compensanda.

Opinión del comienzo de temporada

Mejor de lo que pensaba al principio. Tenía muchas dudas del poder de competir del equipo por la juventud, porque había gente nueva, por los problemas en defensa...Viendo los siete partidos, diez puntos está muy bien. Me parece que Baraja va a tener que hacer encaje de bolillos. Y que no pase nada en la zaga, en el centro, que no se lesione Javi Guerra. Una plantilla sin un largo fondo de armario se ofrece a estas cosas. El otro día juega Cenk de lateral izquierdo y no le gusta a nadie, ni a él mismo.

¿Qué destaca en positivo?

Por defecto profesional, me alegro mucho de Hugo Duro, que marque y coja confianza. Me alegro por cada gol, se lo está ganando. Javi Guerra, no sé qué desear. Que le vaya muy bien y cuanto mejor le vaya más alta va a ser la oferta, porque al chico no le van a faltar ofertas.

Javi Guerra

Es un jugador top. Siete jornadas, ver el desparpajo, la personalidad, las subidas hacia adelante, la calidad, la llegada, el gol... Un jugador de este tipo con gol es todo lo que vale, por tres. Otra cosa es como él asuma el aura alrededor de hoy, pero a día de hoy es top. Tengo miedo que traigan una oferta y se lo lleven pero este rendimiento le como anillo al dedo al Valencia CF. Otro jugador que ha caído de pie es Pepelu. Ese binomio le va dar muchas alegrías al VCF. Ojalá y no haya contratiempos con las lesiones. Me quedo con eso.

¿Qué opina de Yaremchuk?

Le puede aportar, pero la pregunta es cuándo puede llegar a ese nivel. A ese tipo de jugador nos cuenta más coger la forma, y es un jugador que últimamente no ha tenido partidos consecutivos. Llegar al nivel top de aquella Eurocopa se me antoja delicado a corto plazo. Tiene pelea para segundas jugadas, rechaces... Le puede venir bien. No lo tiene Hugo Duro. Hay que darle tiempo.

¿Cómo ve a Baraja?

Desde que llegó ha afianzado puntos importantes en el VCF anterior. Recibía muchos goles. Ha optado por ser más sólido atrás y poder marcar. Es muy metódico, muy serio, muy profesional. Sé que el VCF es un club difícil hoy en día para el entrenador, el jefe de prensa... Pero hay que adaptarse. Es una oportunidad importante para él. Puede sacar partido. Le veo ilusionado. Las temporadas son complejas, pero empezar tranquilo siempre es importante.

¿Le da rabia que pese al efecto Baraja no se le hayan dado más herramientas?

Me da rabia muchas cosas. Me da rabia no escuchar el sonido de Champions en Mestalla. Como jugador del Madrid yo estaba calentando y le dije a Raúl: "Me gustaría algún día jugar en el Valencia CF". Me gustaría volver a esa esencia, pero sé el presente que vive. Ese campo tiene algo. Esa afición aprieta para bien y para mal. Me ha encantado que Mestalla me aplauda, me silbe y me apriete para mejorar. No pasa en todos los campos. Cuando ves que te conformas con mitad de tabla para no sufrir como el año pasado, duele un poquito, pero es fútbol.

¿Cree que puede sufrir para salvarse?

Analizando las primeras jornadas, creo que no debe pasar sobresaltos como el año pasado. También te digo que es un equipo cogido con pinzas en determinadas posiciones. Si eso se convierte en un problema durante el año pasado como ahora con Gayà y Thierry, y eso puede pasar, es complejo. A día de hoy me parece que hay equipos muy por debajo. Dime esta pregunta dentro de 15 jornadas.

¿Cree que la delantera está cogida con pinzas?

Con Yaremchuk, Hugo Duro puede retroalimentarse. Si no tuviera, podría relajarse. Cuando tienes una competencia sana creces sí o sí.

¿Qué traería para el VCF en enero?

Cuando un buen banda el delantero marca goles, aunque sea yo ahora. Diego López y Fran Pérez lo están haciendo bien. Me da temor la zaga. Diakhaby empezó en el centro, Cenk con problemas, Mosquera un pelín verde... Debería crecer al lado de un Ayala. Con el juego que quiere El Pipo de fortalecer atrás... Ganando 1-0 sobra. Pondría el ojo en la defensa y en la delantera, las dos lineas importantes.