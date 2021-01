“Morales nunca me ha dicho que el aspecto deportivo sea una de sus grandes preocupaciones”

Paco López no se ha mordido la lengua en una semana marcada por el futuro del capitán del equipo, José Luis Morales. El entrenador del Levante UD ha salido al paso de la versión del jugador, que transmite que su voluntad de seguir o no en València depende básicamente del papel que va a tener en el equipo. El capitán no se ve indiscutible y por eso, como ocurrió el pasado verano, ha trasladado al Levante UD que prefiere salir del equipo ante el inminente final de su contrato en junio.

Paco López y Morales, en un entrenamiento del Levante UD

Sin embargo, Paco López se ha mostrado muy contundente. “He tenido innumerables conversaciones con Morales y las últimas semanas muchas más y no me consta que el aspecto deportivo sea una de las grandes preocupaciones de Morales para no renovar. Se han dicho tantas y tantas cosas que lo único que puedo decir es que nunca me ha manifestado que el aspecto deportivo sea una de sus grandes preocupaciones para no renovar”, repitió Paco.

“Es un tema, y espero zanjarlo ya, del club, el agente de futbolista y Morales. Luego en todos estos temas hay los mensajes y los mensajeros”, ironizó el preparador valenciano.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "La segunda división española es muy fuerte, el partido de mañana nos va a exigir al máximo si queremos pasar". #CopaDelRey �� pic.twitter.com/8HnBx7cxL1 — Levante UD �� (@LevanteUD) January 15, 2021

Además, sobre la Copa dijo: “El Fuenlabrada ha estado arriba en las primeras jornadas. Es un equipo con jugadores de muy buen pie y otros que va muy bien al espacio y hace mucho daño a balón parado”, dijo Paco López en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador del Levante recalcó que es consciente de “lo fuerte” que es la Segunda División y señaló que “apenas hay diferencias entre Primera y Segunda en determinados perfiles de equipo”. “Nos va a exigir dar nuestro máximo nivel si queremos pasar”, agregó Paco López, que se mostró satisfecho por el cambio de sede del partido al no estar en condiciones el estadio del Fuenlabrada.