Mike, ¡qué bueno que volviste!

Como si no hubiera pasado el tiempo. Ésa ha sido la sensación al volver a ver a Mike Tobey sobre el parqué del Pallasport Giuseppe Taliercio de Venecia. Saliendo de inicio, disputando un total de 17 minutos, anotando 16 puntos, capturando ocho rebotes (dos de ellos en ataque) y obteniendo una valoración de 19. El Mike Tobey de toda la vida, vamos. Como si no se hubiera pasado en el dique seco casi los últimos tres meses (no jugaba desde el 18 de septiembre), intervención quirúrgica incluida de pubis.

Lanzamiento de HermanssonFoto: Eurocup



La victoria y la vuelta de Mike han sido las dos grandes noticias de la tarde noche. El triunfo claro, contundente y sin reparos (67-81) es el segundo que consigue Valencia Basket en Italia esta temporada y deja a los de Joan Peñarroya con los mismos partidos ganados, cuatro, que los líderes del grupo B (Gran Canaria y Buducnost Podgorica) de la Eurocup aunque con una jornada jugada más para los de 'taronja'.

Pero hay más lecturas positivas que se pueden extraer de esta sexta jornada. Por ejemplo que Guillem Ferrando sigue acumulando minutos en la dirección (hoy casi 10) ante las ausencias de Van Rossom, por positivo, y de Dimitrijevic, cuya lesión está cada vez más cerca de pasar a la historia.

Pradilla, a punto de anotarFoto: Eurocup



Otra es que la reaparición de Tobey ha permitido dar más descanso de lo habitual a 'Papito' Rivero que lleva una sobrecarga considerable de esfuerzos.

En el otro lado de la balanza, las cuatro técnicas señaladas a jugadores de Valencia Basket. Una a López Arostegui, otra a Pradilla y dos, por tanto descalificante, a Klemen Prepelic por protestar, con lo que sus 17 puntos han quedado un tanto deslucidos.

Y en el lado negativo del partido, se ha de señalar necesariamente el desacierto de los italianos desde el perímetro. No es nada fácil ver unas estadísticas tan pobres como las registradas por Umana Reyer Venezia, con tres triples anotados sobre ¡28 intentados! (un triste 10 por ciento de efectividad.