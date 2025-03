Un mes sin el pichichi: lesión de Hugo Duro

El Valencia CF ha hecho oficial en la tarde de hoy la lesión que va a tener a Hugo Duro fuera de los terrenos de juego cerca de cuatro semanas. El delantero arrastraba un golpe del partido ante el Atlético de Madrid y no pudo completar las últimas sesiones de la semana pasada con el grupo. Corberán decidió no meterlo en la lista de Pamplona y se estaba a la espera de realizar unas pruebas que dictaminaran el alcance de la dolencia. Una "lesión fibrilar del músculo gemelo externo de su pierna izquierda consecuencia de un traumatismo", explica el parte médico de la entidad de Mestalla.

Hugo Duro es el máximo goleador en LaLiga del Valencia CF esta temporada con siete tantos. Como lo fue también la última temporada. Será una baja sensible para Corberán durante cerca de un mes. No solo por sus goles, también por su espíritu y su carácter dentro del terreno de juego. El técnico, no obstante, estaba dándole más protagonismo a Sadiq las últimas semanas. Le dio la titularidad ante el Atlético de Madrid y, antes de saberse que Hugo Duro no iba a poder estar ante Osasuna, también estuvo probando con el ariete nigeriano en punta de lanza en los entrenamientos de Paterna. Marcó dos tantos y su buen momento de forma será muy necesario para la salvación, más en este periodo de ausencia del madrileño. Se perderá seguro los duelos ante Valladolid y Girona y después hay parón de selecciones. El 30 de marzo, en 26 días, el Valencia CF recibirá al Mallorca en Mestalla. El ariete suele recortar plazos.

Es la tercera lesión de Hugo Duro este curso. El delantero getafense sufrió también una rotura en el sóleon de la pierna derecha en el mes de septiembre. Se perdió dos partidos (Atlético Madrid y Girona) y también aprovechó el primer parón de selecciones de la temporada para avanzar en su recuperación. Se lesionó el día 5 y volvió el 24. Participó durante 16 minutos ante la necesidad del equipo. Es innegable el esfuerzo que hace Hugo Duro cuando se lesiona por tratar de volver a estar disponible para el técnico. El 27 de octubre sufrió una lesión en el aductor de la pierna izquierda y estuvo fuera tres semanas.