El mes decisivo para el Valencia CF

No va más. LaLiga entra en el último mes de competición con todo en juego por abajo. Cinco jornadas por delante, después del parón por la final de la Copa del Rey, en las que no hay margen de error. Una mala racha te envía directo a Segunda División y la igualdad sigue siendo total cuando la competición encara el tramo final. Dos partidos en casa y tres lejos de Mestalla para lograr la necesaria salvación que evite el desastre. Siete puntos de los últimos 12 del Valencia CF invitan a ser algo más optimista que hace un mes, dentro de lo delicada que sigue siendo la situación. Mestalla, que ayer registró la tercera mejor entrada liguera de la temporada, clave en esta lucha.

Aunque Espanyol y Valladolid disputen hoy sus partidos, el Valencia CF va a terminar la jornada fuera de los puestos de descenso a falta de esas cinco fechas. No obstante, la puntuación de 34 puntos es la misma que la del Getafe tras su triunfo ante el Celta. No habrá margen de error. Los de Baraja visitarán Vigo en diez días sin Cavani ni Thierry por sanción. Tampoco estará Marcos André por lesión. Para la cita de Balaídos, todo hace indicar que recuperará a Kluivert, que hoy ha trabajado junto al resto del grupo que no fue titular ayer. En el rival, el Celta de Vigo pierde, también por sanción, a Aidoo y Javi Galán.

La siguiente cita será en casa ante el Real Madrid. Todo el mundo es consciente de la dificultad de ese encuentro, pero el Valencia CF intentará hacer valer el factor Mestalla y el desgaste que pueda llevar de las semifinales de Champions. Días más tarde, en jornada intersemanal, el conjunto che visitará el Visit Mallorca Estadi para medirse al cuadro bermellón, que tiene ya el objetivo de la salvación cerrado. La penúltima jornada puede ser de infarto. Será día de transistores en Mestalla, con el RCD Espanyol que puede llegar a la Avenida de Suecia como rival directo en una jornada en horario unificado. La última cita del Valencia CF, dentro de exactamente un mes, será el Benito Villamarín. El Betis puede estar jugándose Europa, pero los che no pueden mirar ningún condicionante en los próximos cinco partidos. Es ganar o ganar.

Tercer mejor entrada de Mestalla

Mestalla está siendo fundamental en la lucha por la salvación. Ayer, en un día laboral y a las 19.30h, el estadio valencianista registró una entrada de 43.634, la tercera mejor de la temporada en LaLiga. Solo le superan el partido del Atleti (43.910 espectadores) y el Barça (46.007). El apoyo en este tramo es más que evidente. De hecho, la de Valladolid fue la cuarta mejor con 42.217.