Un mes en crisis

30 días de fuego cruzado, de una guerra interna que está martirizando al Valencia CF hasta el punto de un bloqueo que impide al club dar un paso al frente a nivel institucional, pero también en el plano deportivo. Porque el conflictó que se destapó la noche del 28 de julio, mientras el equipo disputaba un amistoso en Lisboa frente al Sporting de Portugal no sólo no se ha cerrado, si no que amenaza con agrandarse todavía más con el paso de las jornadas.

Murthy, Lim y Alemany. Eran otros tiempos

Ese día quedaron al descubierto las profundas diferencias entre la propiedad encarnada en las figuras de Peter Lim, Anil Murthy (presidente) y Kim Koh (consejero y hombre de confianza del dueño) y el denominado "Valencia CF de Valencia" representado por el Director General, Mateu Alemany, el responsable deportivo, Pablo Longoria, y el entrenador, Marcelino García Toral.

Los cambios en el modelo de gestión del club son el trasfondo de esta crisis que parece no tener fin

El modelo de gestión que tanto beneficio le habían proporcionado a la entidad en forma de título once años después y de llegada de futbolistas bajo el paraguas de los éxitos deportivos (dos clasificaciones para la Champions League consecutivas) va a sufrir significativos cambios y se agranda la figura del dueño, Peter Lim, que pretende estar mucho más presente que hasta el momento en la toma de decisiones.

El presidente Murthy dio por irreconducible la situación y respondió con un claro "no" a la pregunta de si veía a Alemany permaneciendo en su puesto, horas antes de que ambos volaran a Singapur para tratar de ofrecer una imagen de cordialidad que no se ha sostenido en este mes que ha transcurrido desde entonces.