Mehdi Nafti: “Es una pérdida de tiempo hablar antes del primer partido de un posible fracaso”

Mehdi Nafti ha comparecido esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol. Una rueda de prensa previa al debut liguero de La LigaSmartbank donde el rival de la primera jornada será el Huesca. El francés podrá contar con todos los efectivos incluidos Roberto Soldado ya recuperado de su lesión y Rober Ibáñez, nuevo fichaje que ha llegado libre y firma hasta 2024.

Nafti ha hablado de muchos temas como es habitual en cada comienzo de temporada, entre ellos el compromiso de los jugadores de su plantilla, el análisis del partido frente a los aragoneses y, el objetivo de este año. Tema que le ha irritado y que ha querido evitar en este inicio de campaña. Además, también le han preguntado sobre Mickael Malsa, dice que “ya no está con el equipo” al igual que Enis Bardhi. Malsa pone rumbo al Valladolid y Bardhi al Transzorpor turco.

El comienzo de la temporada

“Llevamos días con muchas ganas de empezar LaLiga. Aunque como entrenador se intenta aprovechar mucho de una pretemporada. He disfrutado mucho ella, pero la competición es adrenalina. Llevamos días con ganas de saltar al césped.”

El primer choque contra el Huesca

“En el inicio de la temporada pasada estaban en la misma situación que el Levante. Un equipo recién descendido con la obligación de quedar lo más arriba posible. No obstante, la temporada no salió como ellos querían, fueron cambiando de entrenadores, han ido cambiando de sistemas sobre la marcha. Este año tienen un nuevo míster, un nuevo proyecto, es un equipo que ha hecho buenos partidos de pretemporada y tiene jugadores muy talentosos como Marc Mateu o Escriche. También han incorporado jugadores con Juan Villar y Oscar Sielva. Además de los jugadores de la cantera que han hecho buenos partidos amistosos. Conozco al míster de su época en el Oviedo, sé que tiene las ideas claras y eso mismo lo ha trasladado en el verde en los amistosos. Será un partido complicado y competido como todos los partidos de esta categoría. Me gustaría ver un buen partido de fútbol mañana.”

Wesley se estrena con la camiseta granotaLUD





¿Sería un fracaso no ascender a Primera División?

“Espero no escuchar más esa pregunta durante la temporada ya que considero una pérdida de tiempo hablar antes del primer partido de un posible fracaso. No te conozco pero si no pensaría que esa pregunta ha sido con maldad.”

¿Cómo vive Nafti este primer encuentro con los aficionados del Levante en el Ciutat?

“Con la ilusión de un juvenil, con muchas ganas de estar mañana delante de mi gente y mis jugadores están con el mismo estado de ánimo que el mío. Hemos leído a través de las redes sociales el número de abonados esta temporada y eso motiva. Nosotros tenemos la obligación de competir y de que la gente se vaya del partido con alegría. Nuestra afición a pesar del descenso ha respondido y nosotros debemos estar a la altura.”

Sobre el equipo definitivo…

“Todavía estamos en ello, hay que cerrar el puzle y seguramente seguiremos así hasta el final de mes. No ha sido un mercado fácil, ni para el club ni para mí cuadrar las cifras y no te lo digo como una posible excusa. Lo único que te puedo decir es que mañana pondremos al mejor equipo posible a esta altura de la temporada.”

Mensaje que le trasladan los futbolistas

“Ellos tienen ganas de competir, de hacer un buen partido, de ganarlo y de hacer feliz a la gente. Vamos a competir, los chicos han competido en los amistosos, he visto muchas cosas buenas y obviamente cosas no tan buenas pero ellos saben la responsabilidad que tienen después de un descenso y sobre todo con una afición que ha respondido tan bien ante eso.”

Situación de Mickael Malsa y Enis Bardhi

“Mickael ya no está con el equipo y al igual que Bardhi, se encuentran solucionando su salida hacia sus próximos equipos. Les deseo lo mejor para el futuro. Aprovecho para felicitar a los jugadores que se han ido como puede ser el caso de Roger ya que han arreglado sus asuntos sin perturbar a la plantilla.”

Malsa se marcha al ValladolidLUD





Sobre Jorge De Frutos

“Jorge está disponible para competir mañana, ha ido de menos a más en la pretemporada, ha sufrido y sigue sufriendo en lo físico, pero está muy comprometido. Los ruidos de fuera ya sean de Getafe o de otro equipo no nos preocupan, el estará mañana convocado y si puedo contar con él lo haré.”

Campaña y su estado físico

“Campaña y Soldado irán convocados mañana, Campaña ha ido arrastrando molestias sin llegar a lesión pero no hemos querido forzarle. A mi Campaña es un jugador que me ha sorprendido para bien ya que a pesar del ruido desea estar la primera jornada listo para jugar y está muy comprometido con el equipo.”

Charly Musonda

“Está en proceso de “minipretemporada”, lo que pasa es que cuando estás a prueba uno quiere acortar los plazos y hay ganas de verle en acción y compitiendo. Es verdad que Musonda físicamente está sufriendo y ha tenido alguna molestia. Él tiene ganas de demostrar y por eso con Charly aún estamos en ese proceso de querer verle más días a una intensidad más alta.”

Las posibles salidas

“Estamos viviendo el día a día. Tengo unas ganas tremendas de que se cierre este mercado, como todo el mundo, para poder llegar a tener ese equilibrio dentro del vestuario a pesar de que todos han hecho lo posible para no molestar al grupo pero estoy convencido de que habrá movimientos.”

¿Qué falta para completar la plantilla?

“Esta respuesta va relacionado a las posibles salidas, si sale un jugador buscaremos una alternativa para suplir. Si no saliese nadie estoy muy conforme con la plantilla que tengo a día de hoy”

¿Qué supone la llegada de Iborra? ¿Cuál será su posición?

“Es más fácil trabajar con Iborra, no por su historia en el fútbol o por apellido, más bien por lo que transmite al vestuario. Es el mismo caso que Postigo, Campaña o Rober. Yo dependo mucho de los capitanes ya que creo mucho en la autogestión del grupo. Yo no he participado en la elección de capitanes y a pesar de que he intentado sonsacar el voto de algún jugador no he podido porque es secreto. Respecto a la posición en el campo de Iborra he hablado con él y jugará donde má