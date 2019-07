Maxi ya está en Valencia para firmar hasta 2024

La llegada de Maxi Gómez a Valencia ha estado rodeada de una gran expectación. Decenas de reporteros gráficos han esperado este jueves al delantero uruguayo en la terminal de llegadas del aeropuerto de Manises para captar las primeras imágenes del que se va a convertir en nuevo jugador del Valencia CF. "Estoy muy feliz", ha dicho de forma breve Maxi. El futbolista se ha dirigido directamente a un centro médico para ser sometido al pertinente reconocimiento y, según han confirmado a Deportes COPE Valencia fuentes del club, la intención es que sea presentado este mismo jueves tras firmar su contrato hasta 2024.

Tras una semana convulsa, llena de vaivenes y sensaciones contradictorias, el Valencia CF logró en la tarde del martes cerrar la contratación de su objetivo número uno para reforzar el ataque. A última hora de la mañana, una reunión en la sede del club sirvió para desatascar una negociación encaminada por momentos a romperse.

Luis Alonso y Joshua Barnett, miembros de la agencia de representación Stellar Group, se presentaron en las oficinas del Valencia CF para reunirse cara a cara con Mateu Alemany y Pablo Longoria para limar asperezas y alcanzar un acuerdo por Maxi. Acuerdo que ya se había alcanzado semanas atrás pero que, debido a la interferencia del West Ham no se logró firmar. Los ingleses apostaron con todo a la contratación del delantero uruguayo hasta el punto de personarse el pasado lunes en Vigo para cerrar su fichaje. Pero el RC Celta siempre lo tuvo claro. Su interés estaba en vender al futbolista al Valencia CF para quedarse en propiedad a Santi Mina, ganando dinero y reforzando su ataque. Por eso, el club vigués siempre remitió a los emisarios del West Ham al pago íntegro de la cláusula de rescisión (50 millones de euros) en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Los ingleses trataron hasta el último momento de pagar la cláusula a plazos, pero el RC Celta no dio su brazo a torcer y no hubo más remedio que regresar a Londres sin acuerdo.

La reunión entre los representantes de Maxi Gómez y el Valencia CF finalizó a primera hora de la tarde y de la sede del club, tal y como adelantamos en La Tarde de COPE, salieron ambas partes con un apretón de manos y el OK a la operación: Maxi a Mestalla para las próximas cinco temporadas. Acto seguido, Mateu Alemany llamó al presidente del RC Celta para confirmarle el acuerdo, respetando las partes las condiciones pactadas el jueves: 14'5 millones de euros, más 1'5 millones en variables. Santi Mina en propiedad (cinco temporadas) para el RC Celta y Jorge Sáenz cedido dos temporadas.