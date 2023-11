Marta García, premio Deporte 2023

La piloto valenciana Marta García fue reconocida en la gala de los XII Premios COPE Valencia 2023 celebrada en Veles e Vents con la entrega del Premio Deporte. La cadena pone así en valor el mérito de haberse proclamado campeona del mundo en la primera edición de la F1 Academy, competición femenina bajo el paraguas de la Fórmula 1 que tiene como objetivo poner en el foco a las pilotos para que pueda volver a haber una mujer en la parilla del gran circo. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fue la encargada de entregar el premio a la deportista valenciana, junto con el gerente de IMED Hospitales en Valencia, Pedro Tomás.

¿Qué supone para usted recibir este premio?

Muy contenta. Es un orgullo recibir un premio de COPE. Durante este año hemos trabajado muchísimo. Habiendo hecho primera en la F1 Academy han venido resultados y han venido cosas. Muy contenta de recibir este premio.

¿Cómo valora el título de la F1 Academy?

Muy orgullosa. Hemos trabajado duro con el equipo en Italia en el simulador. Hemos estado de arriba para abajo, muchos meses de trabajo. Los resultados y los frutos de ese trabajo... estoy muy contenta por ello.

| Premios @COPEValencia | ??



??? @martaracing, nº1 ???



?? Marta García, campeona del mundo de @f1academy en la primera edición de la competición



???? Entrega el premio: @mjosecatala



?? XII Premios COPE Valencia #PremiosCOPEValenciapic.twitter.com/5vsnV4WaNv — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 27, 2023

La hemos visto con Hamilton, con Verstappen, en varios circuitos del Mundial... La Fórmula 1 ha hecho varios actos públicos con usted

Recibir la enhorabuena de Hamilton fue un orgullo. No me lo esperaba. Fue salir del coche cuando fui campeona y de repente tenía a Lewis esperando ahí. Es la persona que admiro y siempre he admirado como piloto en la Fórmula 1. También he estado yendo a más GPs, haciendo algunas cosas con la F1 Academy y otras empresas. Bastante guay. Disfrutando con lo que hago.

El apoyo de sus padres

Llevan desde que empecé a los nueve años siempre apoyándome. Mi padre ha estado conmigo en todas las carreras, pero no expresa muy bien sus sentimientos por así decirlo. Sé que está orgulloso. También mi madre. Los dos estuvieron en Austin cuando gané el Mundial. Disfrutaron muchísimo.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Próxima temporada en la Fórmula 3 Regional.¿Qué espera?

Es un campeonato nuevo para mí, un campeonato diferente. Hay 35 coches en pista, muchos más coches. Creo que voy a ser las pocas chicas que va a estar compitiendo, con ganas de trabajar. Va a ser duro. Vamos a tener que trabajar mucho para los resultados de este año. Va a ser duro. Trabajaremos lo mejor posible y esperaremos a ver qué pasa.

¿Se ve más cerca de la Fórmula 1?

Obviamente cuando consigues estas cosas te ves más cerca de tu objetivo, que al final es llegar a la Fórmula 1. Queda mucho por hacer. Hay que trabajar y trabajar. El año que viene va a ser duro.