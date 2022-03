Mark Fenwick: “Estimamos entre año y medio o dos años para acabar la obra”

Mark Fenwick, arquitecto del despacho Fenwick Iribarren, explica en esta entrevista con VCF MEDIA las claves del nuevo estadio, un proyecto relevante para el Valencia CF, sus aficionados y la ciudad de València. El arquitecto encargado de desarrollar el nuevo estadio, es una de las personas que mejor conoce el proyecto desde sus inicios y recientemente ha sido el encargado de diseñar tres de los ocho estadios en los que se disputará el Mundial de Catar 2022.

Nadie lo conoce mejor que usted. ¿Cómo va a ser el nuevo estadio?

Es un estadio que nace con una forma espectacular. Tiene un aforo desde sus inicios de unos 70.000 espectadores. Como todos sabéis, porque el bol lleva bastantes años allí, está diseñado y cuenta con la más moderna tecnología y distancias para poder optimizar seguridad, visibilidad y unas dotaciones que hacen que sea un estadio de los que en España hay muy pocos o casi ninguno. Será un cambio muy grande para el aficionado del Valencia CF y contará con todas las dotaciones de confort y de uso.

¿Puede estar tranquilo el aficionado del Valencia CF con respecto a la construcción del nuevo estadio?

Obviamente. Va a ser un estadio espectacular. Hemos pasado por distintos momentos, y todo el mundo tiene que reconocer que hemos pasado de una época económicamente distinta a una época un poco más austera, pero la austeridad no quiere decir que no pueda ser magnífico. Por ejemplo, nuestro primer estadio, el del RCD Espanyol, es uno de los más económicos que hay en España, pero fue elegido por la UEFA como referente, ganamos el premio al mejor estadio del mundo en 2009 y el reconocimiento al mejor estadio de LaLiga. Respecto a lo que estamos haciendo puedo transmitirles la absoluta confianza de que va a ser un estadio estupendo, magnífico y un orgullo para la afición del Valencia CF.

En el estadio ya se han invertido 172 millones de euros, su coste alcanzará los 287 millones de euros en la apertura y superará los 350 millones una vez concluido el proyecto completo. ¿Se puede hablar de un estadio low cost?

¿Low cost? De ninguna manera. Es un estadio en el que cuando se termine habremos invertido, porque no quiero decir gastado, más de 300 millones de euros. No es low cost de ninguna manera. Obviamente, no podemos gastar de una forma ostentosa. Vamos a hacer todo el diseño y la incorporación de cubierta, fachadas y dotaciones interiores con una calidad y un diseño muy cuidado. A veces es más difícil diseñar con un presupuesto determinado que cuando el dinero no es ningún problema. Fíjense, hemos estado ahora mismo haciendo los tres estadios del Mundial 2022 y cuando los hicimos el dinero no era ningún objetivo. En todos ellos tuvimos que reducir el presupuesto en casi el 50% y son unos estadios magníficos y estupendos. El estadio del Valencia CF no tiene nada de low cost.

¿Con qué estadio se puede comparar el proyecto que se va a seguir construyendo a lo largo de los próximos meses?

Hay muchos estadios a los que nos podemos comparar. Tiene un proyecto con una fachada que no es la antigua de los barrios, pero viéndolo me viene a la cabeza el estadio olímpico de Tokio , por sus balcones. Y es que hemos creado unas grandes balconadas a la ciudad. Desde ellas se puede ver a la gente en la calle, hay una gran visibilidad hacia afuera, puedes asomarte desde las terrazas y los balcones hacia abajo. Va a ser un estadio muy utilizado por la afición en los momentos de gloria del Valencia CF.

¿Podría albergar una final de Champions League o ser sede de un Mundial con todos los requisitos que marcan la UEFA y la FIFA?

Sí, absolutamente. Obviamente hemos incorporado todos los requisitos, incluso de los que entrarán en vigor en 2024. Tenemos conocimiento de los futuros requisitos de UEFA y cumple perfectamente. Como tenemos un aforo que puede llegar a los 70.000 cumple perfectamente con la final de una Champions League de UEFA y una semifinal del Mundial de la FIFA. Cumple con los requisitos de ambas organizaciones.

El modelo y la filosofía del estadio se ajustan a los nuevos tiempos, siendo no solo un escenario para jugar los partidos, sino que tendrá un uso los 365 días al año.

Exacto. Hoy en día los estadios han cambiado mucho. Ya no son contenedores de personas cada quince días, sino que buscamos usos para que puedan ser utilizados todos los días del año. Introducimos en el estadio diferentes espacios como restauración, dotación de áreas para crear conferencias, eventos… La lista es muy larga. Desde el nacimiento hasta el final, vamos a crear usos para la comunidad, para que lo pueda disfrutar la gente que rodea el estadio. Van a poder usar y participar de la vida del estadio todos los días de la semana.

¿Cómo va a ser la visibilidad al terreno de juego dentro del nuevo estadio?

La visibilidad es lo más importante para nosotros. La participación de los espectadores es vital. Nuestro estudio es uno de los pocos del mundo que ha desarrollado unos algoritmos aritméticos que te permiten desarrollar estadios en los que todas las personas puedan ver con comodidad el campo de fútbol desde cualquier punto. Desde que se construyó el actual Camp de Mestalla han cambiado las leyes y normativas sobre estadios y allí ahora tenemos una máxima inclinación de 34 grados en la parte alta, que es menor que la del nuevo estadio. Pero en esa parte no se ve bien todo el campo. En el nuevo estadio habrá una visibilidad absoluta.

Además, tendremos la seguridad de poder evacuar el estadio. Ojalá no haya ninguna emergencia, pero tenemos las distancias, las escaleras y los pasillos de evacuación están actualizados en base a las últimas dotaciones de seguridad.

Por otra parte, quiero hablar del confort. El peor asiento del nuevo estadio equivale o supera el mejor asiento del actual Camp de Mestalla. La distancia respecto al de delante es mucho más confortable. Yo mido 1,92, a veces tengo que estar como girado, eso no ocurre en el nuevo estadio. La distancia entre personas también es un poquito más amplia que en el actual. La comodidad del asiento y la buena visibilidad está garantizada.

Será además un estadio más inclusivo para las personas con movilidad reducida.

Será además un estadio más inclusivo para las personas con movilidad reducida.

Eso es algo tremendamente importante. La UEFA, que sabes que yo escribo para ellos, una de las cosas que tiene muy en cuenta es la necesidad de pensar en muchísimas personas que va al estadio y el tema inclusivo es tremendamente importante. Hemos diseñado en todos los sitios del estadio sillas para minusválidos y sillas de ruedas. No tendrán que estar solo en una zona localizada y podrán tener acompañantes. Incluso hemos pensado en las personas con impedimento visual para que tengan una libertad de movimiento. He pensado también en las familias, queremos que los estadios sean sitios seguros, creando un lugar ideal para niños, gente de todas las edades, mujeres, hombres… Para que todos puedan ir a los estadios de forma segura y disponer de las dotaciones de aseos incluso para cambiar un pañal, por ejemplo, eso es algo en lo que también hemos pensado.

Hablemos sobre el aforo. ¿Será un estadio equiparable al Camp de Mestalla de partida, pero contará con un aforo flexible, verdad?

El bol está diseñado para algo más de 70.000 espectadores. Esto nos permite tener una flexibilidad en el aforo. No hay nada peor que un estadio vacío. Lo que estamos haciendo es empezar entre 46.000 y 50.000 personas. Podemos subir a 70.000 de manera muy rápida y fácil de hacer. Eso permite una flexibilidad que tienen pocos estadios. Hay que empezar con un aforo que todos los aficionados tengan su asiento. El nuevo estadio quiero pensar que va a causar un incremento de socios porque la afición al verlo querrá disfrutarlo. Eso permitirá que podamos subir el aforo como todos deseamos.

Una de las singularidades de este nuevo estadio es el proyecto de la cubierta. Sabemos que el club está en conversaciones con varias empresas para que se conviertan en partner energético y que financien la construcción de una cubierta única en el mundo. ¿Qué nos puede explicar sobre la cubierta?

Una de las cosas que nos importa mucho es la sostenibilidad. La sostenibilidad económica y ante el planeta. Buscamos reducir el consumo de energía, de agua y tener muchísimo cuidado con la elección de materiales sostenibles. Y al margen, producir energía. Es una oportunidad y estamos en conversaciones con empresas para crear una de las más grandes cubiertas de paneles fotovoltaicos de Europa. Esa gran cubierta producirá energía para el estadio y para la red eléctrica de la ciudad. Será algo innovador y creemos que, además, será espectacular.

¿El ambiente en los días de partido será tan bueno como en el actual Mestalla?

Yo creo que sí. Nosotros estudiamos mucho el tema del público. Siempre decimos que el espectador es el jugador número 12. Si la afición puede transmitir esa emoción a los jugadores, mejor. En ello es muy importante la cubierta. El diseño lo hacemos de una manera para que rebote el sonido en lugar de salir del estadio, actuando como una especie de espejo para que rebote sobre el campo. Aunque el estadio no tendrá la inclinación del actual Camp de Mestalla, la acústica será importante. Lo hemos visto también en el campo del RCD Espanyol, es tremendamente excitante. También lo hemos visto en el caso del Atlético de Madrid, sus aficionados están encantados con el tema de la cubierta.

Hay quien ha dicho que no va a tener asientos, que va a estar cubierto por lonas, etc. ¿Qué puede decirnos sobre eso?

Tenemos tres gradas, tres anillos. Cuando esté hecho el estadio no va a estar la grada alta vacía, podemos espaciar los asientos. Habrá una zona, la más alta, donde estén los asientos alejados. No va a ser un aspecto de un estadio vacío, ni de lonas, ni nada de eso. Va a ser un estadio muy válido, no se va a cubrir toda la grada alta con lonas, para nada.

Además, está proyectado que el estadio tenga 500 plazas de parking en el sótano y no 3.000 para evitar colapsos y fomentar sostenibilidad.

Realmente hoy hay una tendencia de no hacer parking en los estadios si están en la ciudad. Haremos una dotación mínima de 500 plazas. En el nuevo Santiago Bernabéu, que tendrá 90.000 espectadores, no pasan de 500-600 plazas. Sí tenemos una dotación de casi 3.000 plazas de parking en el subsuelo, pero no es seguro hacerlo por temas de sostenibilidad. Queremos que se utilice el transporte público, está en un lugar magnífico dentro de la ciudad, queremos fomentar en los estadios urbanos y medio urbanos que el coche no es bienvenido o no tiene sitio. Lo hemos pensado mucho y funciona magníficamente.

¿Respecto a la pista de atletismo, que era algo que se proyectó en sus inicios, el nuevo estadio no contará con una, pero sí podría instalarse, verdad?

Sí, cuando iniciamos el proyecto era necesario poder mentar un tablero, como una gran mesa a la altura de la grada media para ubicar una pista de atletismo. Lo cumplimos perfectamente. Esto sucede en algunos estadios, incluso olímpicos. No solo en el Metropolitano. También Wembley puede ubicar una pista de atletismo si se construye un gran tablero a cota de la grada media. Seguimos cumpliendo los requisitos del Ayuntamiento y de la ciudad para colocar una pista de atletismo si fuera necesario.

¿Cuánto puede durar la construcción?

Yo quisiera que sea lo antes posible. Lo bueno es que hay mucho hecho. La parte que hemos hecho ya no diría que es la más complicada, pero lo que hay que hacer ahora es vestir la fachada, los interiores y colocar la cubierta. Estimamos entre año y medio o dos años para acabar la obra, nos vamos a finales del 2024 o 2025, pero hablar de los plazos eso corresponde al club. Si empezamos después del verano, como queremos, nos iremos a año y medio o dos años.

Nosotros estamos trabajando muchísimo, diseñar un estadio es algo muy emotivo. No hay edificio más emotivo que un estadio y además pensando en las personas que van a utilizarlo. Yo digo siempre que son creadores de leyendas porque los estadios crean leyendas. Pensamos que va a ser algo espectacular y que la afición lo va a disfrutar muchísimo.