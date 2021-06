María: “Hemos hecho historia, pero se tiene que mantener año tras año”

La defensa María Méndez es una de las sensaciones de la temporada en el Levante Femenino, que el pasado domingo cerró su clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones de la próxima temporada. Un éxito que ha celebrado este lunes en Los Lunes al VAR. “Firmé en junio y mi primera temporada… Lo hablo y no me lo creo: al final después de tanto tiempo hemos metido al Levante UD en Champions. Sabía que habían jugado en Champions pero que llevaban mucho tiempo sin clasificarse. Hemos hecho un poco más de historia en el club, va a quedar grabado, pero se tiene que mantener año tras año no sirve de nada clasificarnos”, ha dicho ambiciosa la defensa asturiana.

María Méndez celebra un gol con el Levante UD



María Méndez ha destacado el enorme esfuerzo hecho esta campaña. “Es un subidón porque es algo que tienes en mente, pero no piensas que a falta de dos jornadas lo tengas conseguido. Yo hablo con mis compañeros y lo hubiéramos firmado antes de empezar. A pesar de las lesiones y el COVID al final estuvimos siempre que tuvimos que estar y por eso siempre destaco la unión del grupo y si luchas por un objetivo, como es un deporte de equipo, pues te lleva a esto”, ha comentado.

Sin embargo, el Levante UD no se conforma con la tercera plaza y quiere quitarle el segundo puesto al Real Madrid para jugar sólo una ronda previa y no dos como le tocaría si acaba en el puesto que ocupa actualmente. “Espero y deseo que podamos conseguir la segunda plaza, y solo tengamos que pasar una eliminatoria. Sin equipos que están en la misma situación que nosotros y durante toda la temporada jugar Champions. Pelear estos dos últimos partidos, que el Real Madrid no consiga puntuar y llevarnos esa segunda plaza porque creo que nos la merecemos”, ha resumido en Los Lunes al VAR.