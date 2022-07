Marcos André, de revelación a alternativa

Marcos André es el jugador revelación de la pretemporada en el Valencia CF. Tras tres partidos de preparación disputados, el delantero brasileño ha sido el futbolista más utilizado por Gattuso con 221 minutos a su espalda. Cierto es que Maxi Gómez no ha entrado en la convocatoria ante Borussia Dortmund y Stuttgart, pero el ex del Valladolid no ha querido desaprovechar esa oportunidad. Hasta el momento, tres goles y una asistencia a las órdenes de Gattuso. El ariete se va de Suiza con los mismos registros anotadores que Guedes, el futbolista más diferencial de esta plantilla. Marcos André es, de momento, el jugador revelación de la pretemporada. Pero no quiere quedarse ahí. Apuesta por reivindicarse y convertirse en una verdadera alternativa para la punta de lanza valencianista.





En el debut de Gattuso en el banquillo, Marcos André anotó el segundo de los tantos valencianistas en la victoria ante el Borussia Dortmund. Ese día jugó 86 minutos y fue sustituido por el canterano Fran Pérez en el tramo final de partido. Ante el St.Gallen, la titularidad fue para Maxi Gómez, pero el brasileño se calzó las botas y pisó césped al descanso para acabar completando 45 minutos. El stage de Suiza lo culminó con un partido completo y dos goles más a su mochila. El Valencia CF perdió 5-2 pero Marcos André se puso el traje de delantero referencia y depositó en la red los centros de Castillejo y Gayà.

Dificultades en la primera temporada

El Valencia CF pagó por él 9'5 millones de euros el pasado verano. Era el primer fichaje del club de Mestalla en forma de traspaso en dos años y fue petición expresa de Bordalás. Sin embargo, el propio técnico no le dio continuidad durante la temporada. Marcos André solo completó 1.245 minutos, en los que tampoco sumó las cifras anotadoras que se esperaban de él. El brasileño convirtió tres goles: uno en LaLiga y dos en Copa del Rey, los mismos que acumula en apenas seis días en la pretemporada de la 2022-2023. Registros que espera mejorar esta temporada.

Marcos André siente cierta presión vinculada al coste de su fichaje. "Pienso mucho en la inversión que hizo el Valencia CF por mí. Tengo muchas ganas de reividicarme y demostrar la confianza que tuvo el club. Este año lo puedo hacer. Estoy muy confiado y muy contento de estar aquí y hacer cosas grandes". Son palabras del delantero en el Diario MARCA durante la pretemporada en Suiza. Con Maxi Gómez en la rampa de salida, Marcos André sabe que es su momento de reinvindicarse. Mañana vuelve el Valencia CF al trabajo y seguirá peleando por hacerse un puesto. De revelación a alternativa.