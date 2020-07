Manolo Salvador: “A Paco López le pongo un sobresaliente”

Balance de la temporada y Paco López

“Estoy muy contento, sobre todo después de ver lo que sufría el Celta o el Espanyol cuando fuimos a jugar me recordaba a años pasados. Para mí es un orgullo y un logro importante. A Paco López le pongo un sobresaliente. Independientemente de que el juego invita a ir al campo a verlo, porque es espectacular, ha sabido gestionar el grupo y lo ha hecho muy bien. Es levantinista, dialogante… Yo hacía tiempo que no veía un entrenador de esas características”

El rendimiento de la plantilla

“A Campaña todavía le das más valor cuando lo ves entrenando. Es top. Bardhi, la capacidad que tiene de generar. Todo viene dado por el sistema y por el entrenador. El equipo puede ir ganando 0-2 y tiene una capacidad de generar ocasiones, para llegar arriba… y por ejemplo gana dos partidos ante Real Sociedad y Barcelona que todos daban por perdidos”

El futuro de Coke con la llegada de Son

“Tenemos 32 jugadores con contrato y no podemos tener más de 25. Cuando empiece la pretemporada se definirá el rol del jugador. Algunos cedidos no van a tener importancia aquí, pero Coke, con su importancia en el vestuario, va a ser un jugador más y competirá como uno más”

La operación salida en el Levante UD

“Por la cláusula será difícil y yo espero que no salga nadie. El Consejo y el presidente nos dice que no hay necesidad de vender a los jugadores (Bardhi, Campaña o Aitor) pero hay que entender que si viene una oferta irrechazable por un jugador, uno no por los tres, quizás no se pueda rechazar”

"El perfil que busca el Levante UD en la delantera es Mayoral. Ojalá se quedara"

¿Mejora para Bardhi y Aitor?

“Hace poco renovó Aitor pero tanto él como Bardhi se merecen todo porque han hecho una temporada espectacular. Vamos a ver, porque depende del presupuesto que tengamos y lo que podemos hacer. No nos han transmitido que quieran una mejora”.

Renovaciones de Morales, Rochina y Roger

“Morales es un caso muy especial, porque ha estado muy bien y ha rechazado cualquier oferta y el club eso lo va a valorar. Que no se preocupe porque el club va a hacer todo lo posible y lo que esté en manos del club porque lo ha dado todo en el campo. Rochina termina contrato y queremos que continúe. Su prioridad es seguir en el Levante UD y vamos a intentar agilizarlo. Roger tiene algo innato y es el gol. Nuestra idea es sentarnos, hablar y mejorarle y que pueda estar más tiempo”.

El interés desvelado por COPE por el argentino Gaich

“Hemos hecho un seguimiento de los jugadores jóvenes pero era una operación que se iba a entre 12 y 15 millones. Cuando nos dijeron ese dinero, es inviable para nosotros ese dinero incluso vendiendo un jugador franquicia nuestro”

Futuro de Mayoral

“El perfil que busca el Levante UD en la delantera es Mayoral. Ojalá se quedara. Mayoral está a gusto pero si tiene una oferta de un equipo que al Real Madrid le va a beneficiar ahí no podemos hacer nada pero por nosotros no va a quedar que se pueda quedar otro año”