Manolo Aller: "Tuvimos buen ojo con Xavi Albert en la Federación"

Xavi Albert se estrenó el domingo pasado como entrenador del primer equipo de Valencia Basket, convirtiéndose en el vigésimo quinto técnico en dirigir a los valencianos en Liga ACB, una lista que empezó Antoni Serra en la década de los 80. Casi cuarenta años después, Albert cumplió un sueño desde que empezara en los banquillos en las categorías inferiores del Ros Casares.

Antes, este base inteligente llegó a entrenar con el primer equipo taronja a las órdenes de Paco Olmos, el técnico más joven en la historia del club. Las lesiones lo llevaron a dirigir desde la banda, primero en femenino, después en masculino, hasta ser considerado en l'Alqueria como el gran proyecto para el banquillo del primer equipo, entre otros por quien le ha elegido, Enric Carbonell, el director general.

Xavi Albert tiene una dilatada experiencia en los equipos de formación de la FEBFEB

Carbonell, jugando en Almàssera, y Albert, en Valencia Basket, se enfrentaron, después como entrenadores de base, donde fraguaron una gran conexión. Después uno llevaría a la Fonteta al otro sin saber que Carbonell acabaría siendo el máximo responsable del proyecto y su gran valedor. Cuando en la madrugada del viernes se tomó la decisión de destituir a Mumbrú y apostar por Albert, se aceleró mucho el proceso.

Xavi llevaba haciendo méritos desde hace años, considerado en l'Alqueria una mente privilegiada para el basket y con un talante muy seductor. Su admiración por Pedro Martínez, como reconoció el domingo en rueda de prensa, le ha llevado siempre a buscar un baloncesto valiente, dinámico. En el verano de 2022 fue invitado a participar en la Liga de Verano de la NBA con los Blazers y quedaron campeones. Unos meses después rozó el ascenso a la LEB Oro con el filial taronja y poco después se proclamó campeón de Europa sub16 con la selección española en Macedonia. Después de varias experiencias en las inferiores españolas como asistente, el primer reto de jefe del banquillo no pudo ser más satisfactorio.

Xavi Albert con una de las medallas conseguidas como seleccionador español sub16FEB

COPE ha hablado con una de las personas encaragadas de su elección para formar parte de los proyectos de la Federación Española de Baloncesto, Manolo Aller, responsable de selecciones de formación de la Federación Española de sub16 a sub22. "Me voy a tirar flores, tuvimos buen ojo con Xavi Albert. Ha estado con nosotros y sigue con nosotros, aunque este verano no vaya a estarlo. Un magníficio excepcional en su13, sub14, sub15 y al final el verano pasado en sub16 somos campeones de Europa con él. Es una alegría enorme, aunque cuando destituyen a alguien no es agradable, pero cuando un club como Valencia Basket apuesta por alguien como Xavi es importante. Como entrenador es un crac y tiene una gran calidad humana", matizó quien fuera leyenda de la ACB.

Al leonés le preguntamos por las virtudes de Xavi como entrenador. "Como el dice, sabe lo que tiene entre manos, aplicarse en función de lo que tiene delante. No es lo mismo trabajar con el vinculado de LEB Plata, el junior de Valencia Basket o la selección sub16. Tiene esa virtud y ahora con ACB hará exactamente igual. Tiene un conocimiento brutal, le encanta el baloncesto, es una persona del baloncesto y aunque es joven tiene experiencia. Además se ha rodeado de gente que la tiene", comentó Aller.

"¿Si está preparado para acabar la temporada con Valencia Basket? A ver el club tiene mucha gente con más conocimientos que yo para pronunciarse, pero creo que sí que está preparado. Hay un riesgo porque esa posible falta de experiencia en un banquillo de los más importantes de Europa, no es fácil.No es una cuestión de conocimiento, es más de roles, de carácter. Pero él eso lo tiene muy claro y carácter tiene de sobra. Es un hombre de la casa y siempre ha sido uno de los proyectospor el que apostaba Valencia. Que se ha adelantado, pues sí, pero ahora hay que apoyarle, pero me parece un acierto total", remató uno de los responsables de la elección de ALbert para el banquillo de la sub16 española.