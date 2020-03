Mangala pensaba que era una broma

Eliaquim Mangala, uno de los primeros futbolistas de la Liga Santander en dar a conocer su positivo por coronavirus, ha atendido a nuestros compañeros de la prestigiosa publicación francesa L'Equipe para expilcar con naturalidad cómo lo está viviendo y cómo se enteró de la noticia: "nos hicieron a todos los jugadores las pruebas el pasado domingo y como no tenía ningún tipo de síntoma, me quedé en estado de shock cuando el doctor me comunicó el resultado. Pensé que se trataba de una broma, pero no, la única solución es la contención".

El defensa galo se muestra consciente de la fortuna que tiene por las condiciones de su domicilio: "tengo suerte por poder vivir en el piso de abajo de mi casa y mi familia en el de arriba. Evitamos cruzarnos tanto como sea posible".

En la misma entrevista Mangala lanza un mensaje de concienciación para toda la población: "no todos tienen la suerte de tener un sistema inmune funcional. Potencialmente, todos somos un riesgo, incluso si no tienes síntomas como es mi caso"