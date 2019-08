Mangala y Jaume Costa, ya con Marcelino

Mangala y Jaume Costa ya trabajan con sus nuevos compañeros. Los dos nuevos fichajes, ambos con pasado valencianista, han vuelto a vivir un primer día en la Ciutat Esportiva de Paterna. Jaume regresa once años después (se formó en la cantera desde los 8 años hasta los 20) y nada más poner un pie en las instalaciones reconocía sentirse “nervioso”. Para Elia Mangala también ha sido especial. El central ha perseguido durante mucho tiempo su vuelta al Valencia CF y cuando se le presentó la oportunidad, no dudó. Su primera etapa en el club le marcó tanto que una temporada en Mestalla no fue suficiente. Marcelino suma dos efectivos al vigente campeón de Copa del Rey.

Ambos futbolistas se han puesto a las órdenes del técnico valencianista en el entrenamiento matinal de este miércoles. Tanto Jaume Costa como Mangala conocían ya la Ciutat Esportiva de Paterna, así como a algunos de los que desde ahora son sus compañeros, por lo que ha sido un primer día algo diferente. Ambos, de hecho, se han sentido parte del equipo desde el primer instante, han trabajado con sus compañeros sobre el césped y han completado una sesión de alta intensidad, demostrando que llegan preparados para competir desde el primer día.

Tanto Mangala como Jaume Costa trabajan para adaptarse lo más rápido posible y entrar en la dinámica de un Valencia CF que cuenta un bloque sólido y que descuenta los días para iniciar la temporada en un año en el que afrontará hasta cuatro competiciones distintas: LaLiga, que arranca este sábado frente a la Real Sociedad, la Champions, la Copa del Rey y la Supercopa de España.