25 segundos para acabar el partido, posesión para Valencia Basket con sólo un punto de desventaja. Sube la bola el mejor jugador del partido, Chris Jones. No encuentra el tiro fácil ante la defensa de Yabusele, se queda en una esquina, el lanzamiento no se parece en nada al ganador en Atenas hace una semana y mientras sube se encienden los tableros anunciando el final del partido. El palmeo posterior de Víctor Claver, por tanto, ya no es válido. Se acaba el choque y en ese instante el sueño de la Copa acb para Valencia Basket. Por la mínima, de la forma más cruel, pero camino de vuelta a casa.

Claver y Dubi, cargando el reboteFoto: ACB Media



Pero antes de eso, mucho más. El Real Madrid ha dominado casi todo el choque, disponiendo de ventajas de hasta 16 puntos durante el segundo cuarto (31-15).. Un triple sobre la bocina de Klemen Prepelic antes del descanso parece haber recargado las maltrechas baterías de los taronja que han salido con ánimo renovado en la segunda mitad al Olímpico de Badalona.

No ha llegado a disponer de una ventaja el equipo de Álex Mumbrú hasta que quedaban dos minutos y medio para el final. Una antideportiva de Musa sobre Harper ha llevado el 79-81 al marcador, mientras los 400 seguidores taronja veían más cerca que nunca el sueño de las semifinales. Ha sido un visto y no visto. Parcial 6-0 para los blancos, con un triple al agua incluido de Xabi López Arostegui.

Penetración de RadebaughFoto: ACB Media



Chris Jones, el mejor otra vez sobre el parqué, con 20 puntos, cinco asistencias y tres rebotes, ha anotado la última canasta del partido y ha fallado el ataque que habría sido decisivo. Otro año más se cierne la maldición de los cuartos de final sobre Valencia Basket.