Machís, objetivo de Manolo Salvador

La prioridad es la 'operación salida', pero el Levante UD también adelanta trabajo en los fichajes que quedan. El objetivo número uno sigue siendo encontrar un pivote defensivo, pero según ha podido saber Deportes COPE Valencia, el jugador venezolano Darwin Machís es una opción para reforzar el ataque de Paco López.

El futbolista, que ha jugado esta pasada campaña en el Cadiz CF, coincidió con Manolo Salvador en el Granada CF en la temporada 2017-18 y Salvador es uno de sus grandes valedores. Machís tiene contrato hasta 2022 con el Udinese Calcio y su salida, en caso de ser en forma de traspaso, sería por una cantidad cercana a los 3 millones de euros. El Levante UD, sin embargo, no quiero afrontar grandes gastos ahora, ya que primero debe dejar salir a la decena de jugadores con los que Paco López no cuenta.

Machís se desenvuelve como extremo izquierdo, aunque también puede desempeñar tareas de delantero centro. Es diestro, vertical, rápido, desequilibrante, con una gran presencia física y con facilidiad para ser decisivo en el uno contra uno.

El de Tucupita debutó en el futbol profesional de la mano del Club Deportivo Mineros de Guayana en el que consiguió levantar el premio al mejor jugador juvenil del año. Tras su periplo en el equipo americano, firmó con el Udinese Calcio, aunque se marchó cedido al Granada CF, para adaptarse más rápido en el fútbol europeo. Tras no empezar con buen pie, el delantero militó en un periodo de dos temporadas, en el Vitória de Guimarães, Recreativo Granada y Hércules, siempre en forma de préstamo.

Su ascenso como futbolista se inició tras defender la camiseta de la SD Huesca en su vuelta a Segunda División, ayudando al equipo con nueve tantos en 38 partidos. Sus buenos números hizo que el CD Leganés, en su ascenso histórico en Primera División, se fijara en él. Tras formar parte tan solo una temporada con el equipo madrileño, finalmente puso rumbo a Italia, aunque desde el pasado mes de enero se marchó cedido al Cádiz CF siendo pieza fundamental en la gran temporada del club de la "Tacita de Plata".