Luis Rioja: "Es un salto importante en mi carrera, vengo a un grande de España"

A pesar de tener el acuerdo cerrado desde mayo, el Valencia no anunció el fichaje de Luis Rioja hasta la semana pasada, justo para que viajara a Vigo con sus nuevos compañeros y debutara el viernes en Balaídos de valencianista. El andaluz, el extremo izquierda que pedía Baraja, ha esperado al club de Mestalla y, por fin, ha podido satisfacer su deseo.

¿Cómo ha sido para usted fichar por el Valencia CF?

Es un momento muy especial, un salto importante en mi carrera, vengo a un gran club, un grande de España. Ha tardado un poco más de lo esperado, pero lo importante era estar aquí, tenía clara mi idea desde el principio, quería jugar en el Valencia CF y estoy contento y orgulloso y con ganas de jugar aquí en el Camp de Mestalla.

¿Cómo se ve desde fuera al Valencia CF?

Como una gran oportunidad, como decía antes es un club grande, un histórico de LALIGA y es una gran oportunidad de seguir creciendo, mejorar. Va a ser un reto importante.

¿Qué se siente al jugar a las órdenes de Rubén Baraja?

La sintonía ha ido muy bien en los primeros días, hemos tenido pocos días para entrenar, fue llegar y jugar, pero he captado rápido el mensaje, sé lo que quiere, tenemos una idea de fútbol parecida y ha sido un punto importante a la hora de estar aquí.

¿Cómo han sido estos primeros días en su nuevo club?

El viaje con un poco de estrés, levantarme en Vitoria, dejarlo todo lo más solucionado posible, tenía muchas ganas de viajar, ya le dije a Corona que podía ir yo solo a Vigo, que no había problema. Se dio así la situación, veo a un vestuario con las ideas claras, queremos cumplir los objetivos y a mejorar este inicio.

¿Cuáles son los objetivos que se marcan?

El mío lo tengo claro, salir a ganar cada partido. El objetivo nos lo dirá la competición. Queremos que la afición disfrute de su Club.

¿Se ve capacitado para ser titular?

He trabajado para ello durante toda la temporada, me he preparado bien físicamente, pero eso lo tiene que decidir el míster. Estoy apto para competir a un alto nivel y si el míster considera que tengo que participar de inicio, encantado.

¿Qué puede aportar en su posición?

Los primeros minutos me encontré bien físicamente, pero con un poco de nervios debido al estrés previo a la firma. Fueron minutos positivos, aunque fue una pena el resultado. Me hubiera gustado debutar sumando puntos.

¿Cómo espera ese primer encuentro en Mestalla?

Tenemos que hacer de Mestalla un fortín, la mayor parte de los objetivos pasan por ser fuertes en casa, el sábado queremos darle la victoria a la afición en casa.