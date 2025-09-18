Luis Arbalejo: "Pedro nos pidió jugadores con buena mentalidad, jóvenes y con buena capacidad atlética, y en esa línea hemos construido la plantilla"

Luis Arbalejo empieza su tercera temporada como director deportivo de Valencia Basket. En un perfil mucho más bajo que el que mostrara al ocupar el cargo y, de la mano de Pedro Martínez, el gallego ha aprendido esquivar polémicas sin renunciar a su buen discurso. "Una de las cosas que he repetido siempre desde el día que llegué es que la plantilla está siempre abierta y cuando digo siempre es desde el primer día de la pretemporada hasta antes de las finales, como fue un ejemplo el año pasado incorporando a Joel Soriano, por ejemplo. Lo hemos demostrado en esta pretemporada Teníamos a diez internacionales con sus selecciones y fichamos a dos temporeros para ayudarnos en los entrenamientos. Ahora debido a tres lesiones en la misma posición, hemos fichado a Ike Iroegbo. Estamos absolutamente abiertos durante la temporada si se tiene que hacer cualquier fichaje por cualquier motivo. Siempre da la mano al entrenador y, evidentemente, de la dirección general, pero nosotros siempre estamos abiertos a posibilidades", aclaró el responsable deportivo del masculino.

A la hora de valorar la actual plantilla y los factores clave en su construcción, Arbalejo dejó clara las ascendencia del entrenador. "Siempre hago el equipo de la mano del entrenador a nivel deportivo y a nivel económico de la mano de Enric, aunque deportivamente también hablamos mucho. Pedro siempre me dice que quiere jugadores con una buena mentalidad, con la máxima juventud posible y que sean lo más atléticos posible. Y en esa línea hemos intentado ir, fichando jugadores con esas tres características. Sí que necesitas jugadores con cierta experiencia. Darius Thompson la tiene. Matt Costello la tiene, Kameron Taylor, aunque no sea en Euroliga, tiene cierta experiencia internacional. Los jugadores nacionales han jugado en Euroliga, pero sí que es verdad que hay muchos debutantes. Pero la confección de equipo la hemos hecho un poco en la línea deportiva que queremos llevar, en la línea de filosofía que tenemos y, sobre todo, basándonos en el entrenador que tenemos. Tengo que hacer el mejor equipo posible para Pedro Martínez, en función de la filosofía de Valencia Basket", analizó el director deportivo.

Las lesiones y Jean Montero

El caso Montero y que no se operara nada más acabar la pasada temporada del dedo tiene preocupada y mosqueada a la afición taronja, porque el dominicano, la gran estrella del equipo, se perderá el inicio de la competición. "Decidimos un tratamiento conservador, que es PRP durante todo el verano. Él quiere jugar con Replica Dominicana, se hace PRP, juega, no al nivel que tiene, vuelve, seguimos con el PRP, juega con Murcia, mete 23 puntos, pero le dan un golpe, se le vuelve a hinchar el dedo... y es cuando se decide operar. Con De Larrea optamos por el tratamiento conservador y no se ha operado del hombro. Nate Sestina se tuco que operar este verano de dos hernias. Y sí, si hubiésemos operado en verano, no hubiese jugado con su selección, estaría jugando ahora la Supercopa, que se la va a perder, y más partidos. Tenemos 15 jugadores, va a haber lesiones y habrá momentos en los que habrá que escoger si operar o no operar. Será nuestra área de rendimiento la que tome una decisión", trató de justificar el gallego.

La del dominicano no será la única baja importante en la Supercopa. "Brancou Badio es un tema muscular, lleva una semana, pueden ser tres o cuatro. Xabi López-Arostegui, con su fractura del dedo, estará entre tres y cuatro también. Montero, cuatro o cinco. Entonces, evidentemente, los tres están prácticamente descartados para la Supercopa y es muy complicado que lleguen a la doble de Euroliga. Si un jugador del Breogán o del Granada se lesiona un mes, se pierde cuatro partidos. Uno nuestro, doce. Esa es la razón por la que tenemos una plantilla de 15, para poder absorber un volumen de lesiones alto", justificó el responsable deportivo.

Montero y la amenza NBA

Montero no empezará la temporada pero nadie duda de la calidad que atesora ni de que a poco que de continuidad a lo mostrado en la 24/25, los grandes de Europa o la NBA volverán a interesarse con él. "La palabra con el futuro de Jean no es miedo, porque eso te puede pasar con Montero o con cualquier jugador de la plantilla. Ha pasado en otras temporadas en Valencia, jugadores que se han ido a Madrid, a Barcelona o a otros equipos de Euroliga. Ahora tenemos una estabilidad de tres años garantizados en Euroliga, con un entrenador, una estructura y podemos apostar por jugadores como Badio o Montero, que crezcan con nosotros. Los jugadores a nivel contractual tienen unas cláusulas, tanto de salida a Europa como de salida a NBA y lo que tenemos que estar es preparados. Jean tiene tres años de contrato y hay que estar preparados para tener un recambio. Como también hay que estar preparados para las lesiones, por si un jugador te pide salir porque no está a gusto... ", contó Arbalejo.

Expdientes X, Bozic y Happ

"A mí Luka Bozic me parece un buen jugador. Es el MVP de la ABA dos años consecutivos. El año pasado, en su primera temporada cedido en Lleida, hizo 13 de valoración, haciendo muy buenos partidos, en una posición que yo creo que no es la suya, porque es tres y jugó de cuatro. Lo fichamos disputando otra competición europea y estando otro entrenador. Cambiamos de entrenador y de competición, y se decidió cederlo en su primer año y ahora rescindirlo. Cada año decides rescindir a algunos, ceder a otros. El caso de Luka, sí, es curioso fichar a un jugador y que no llegue a debutar. Pero tampoco es grave, te cuesta algo de dinero la operación, pero yo siempre intento mirar el presupuesto global. Luka no ha llegado a jugar en Valencia Basket. No pasa nada, es una operación más que sí, que nos hubiese gustado que hubiese venido y hubiese triunfado", trató de regatear Arbalejo.

Ethan Happ también fue fichado antes de la contratación de Pedro Martínez y tampoco ha resultado nada bien. "Es un jugador que estaba hablado antes de la llegada de Pedro, que quizás el estilo no encaja demasiado. Ha demostrado que es un buen jugador de ACB, tanto Breogán como en Gran Canaria. Un buen jugador de Eurocup, y sobre todo, que está lesionado. Más allá de que pudiera encajar o no, sufrió una lesión grave. No funcionó el tratamiento conservador y nos pidió operarse en Estados Unidos este verano. Todavía no está recuperado. Cuando esté, hay tres posibilidades: que vuelva con nosotros, que es poco probable, pero no está descartada... una cesión... o llegar a un acuerdo para la rescisión. Primero que se recupere y luego decidiremos.